El TSJC avala la condena de 1 millón de euros a una empresa por el suicidio de un directivo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia que condena a dos empresas a pagar un millón de euros a la familia de uno de sus directivos, que se suicidó, víctima del "elevado estrés" al que estaba sometido. Los magistrados catalanes avalan el fallo del magistrado de primera instancia de Tarragona y considera probado que el director de la fábrica que compartían la alianza corporativa entre Alcover Química SL y Cromogenia Units SA se quitó la vida por las presiones que sufría. Las corporaciones deberán abonar un total de 1.140.965,28 euros a la familia del fallecido.

La sentencia, hecha pública este lunes por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, considera que la alianza empresarial incumplió con su deber de prevención y protección de la salud después de "no adoptar ningún tipo de medida de prevención", a pesar de ser plenamente conocedora, como lo era la totalidad de la plantilla, de la situación "de estrés y angustia" que afectaba el directivo. Los magistrados del TSJC han rechazado el recurso interpuesto por las compañías y dan la razón a la familia del fallecido.