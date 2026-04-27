Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grossa Sant Jordi 2026Premios GrossaJordi PujolClanes MontenegroBaja laboralPresupuestos 2026Huelga médicosCole AllenGuerra IránLluvia CatalunyaPago efectivoFranciscoLinceJordi Cruz
instagramlinkedin

Salud mental

El TSJC avala la condena de 1 millón de euros a una empresa por el suicidio de un directivo

El director de la fábrica se quito la vida víctima del "elevado estrés" al que le sometían los dueños de la firma, según reconoce la sentencia

Condenan a dos empresas a pagar 1 millón de euros a la familia de un directivo que se suicidó víctima del "elevado estrés"

Imagen de archivo de una persona deprimida.

Imagen de archivo de una persona deprimida. / El Periódico

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia que condena a dos empresas a pagar un millón de euros a la familia de uno de sus directivos, que se suicidó, víctima del "elevado estrés" al que estaba sometido. Los magistrados catalanes avalan el fallo del magistrado de primera instancia de Tarragona y considera probado que el director de la fábrica que compartían la alianza corporativa entre Alcover Química SL y Cromogenia Units SA se quitó la vida por las presiones que sufría. Las corporaciones deberán abonar un total de 1.140.965,28 euros a la familia del fallecido.

La sentencia, hecha pública este lunes por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, considera que la alianza empresarial incumplió con su deber de prevención y protección de la salud después de "no adoptar ningún tipo de medida de prevención", a pesar de ser plenamente conocedora, como lo era la totalidad de la plantilla, de la situación "de estrés y angustia" que afectaba el directivo. Los magistrados del TSJC han rechazado el recurso interpuesto por las compañías y dan la razón a la familia del fallecido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
  3. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  4. Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre

El TSJC avala la condena de 1 millón de euros a una empresa por el suicidio de un directivo

El TSJC avala la condena de 1 millón de euros a una empresa por el suicidio de un directivo

El Papa proclama 50 nuevos mártires catalanes de la guerra civil española

El Papa proclama 50 nuevos mártires catalanes de la guerra civil española

La línea V5 del bus de Barcelona amplía su recorrido dos kilómetros para llegar a la Marina del Prat Vermell

La línea V5 del bus de Barcelona amplía su recorrido dos kilómetros para llegar a la Marina del Prat Vermell

La emotiva despedida de la actriz Nadia Farès: las palabras de sus hijas en el funeral y el adiós del mundo del cine

La emotiva despedida de la actriz Nadia Farès: las palabras de sus hijas en el funeral y el adiós del mundo del cine

La justicia ordena desalojar decenas de pisos que fueron ocupados en La Mina en un solo día en 2017

La justicia ordena desalojar decenas de pisos que fueron ocupados en La Mina en un solo día en 2017

‘Willy' Bárcenas declara que su padre le habló de la existencia de la grabación de Rajoy sobre la caja B

‘Willy' Bárcenas declara que su padre le habló de la existencia de la grabación de Rajoy sobre la caja B

'Sueños de libertad', avance semanal: Marta sigue la pista de Fina y Gabriel desata una nueva guerra en la fábrica

'Sueños de libertad', avance semanal: Marta sigue la pista de Fina y Gabriel desata una nueva guerra en la fábrica

Feijóo atribuye a la "política energética ideologizada" de Sánchez el apagón del que se cumple un año

Feijóo atribuye a la "política energética ideologizada" de Sánchez el apagón del que se cumple un año