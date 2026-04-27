Salud mental
El TSJC avala la condena de 1 millón de euros a una empresa por el suicidio de un directivo
El director de la fábrica se quito la vida víctima del "elevado estrés" al que le sometían los dueños de la firma, según reconoce la sentencia
Condenan a dos empresas a pagar 1 millón de euros a la familia de un directivo que se suicidó víctima del "elevado estrés"
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia que condena a dos empresas a pagar un millón de euros a la familia de uno de sus directivos, que se suicidó, víctima del "elevado estrés" al que estaba sometido. Los magistrados catalanes avalan el fallo del magistrado de primera instancia de Tarragona y considera probado que el director de la fábrica que compartían la alianza corporativa entre Alcover Química SL y Cromogenia Units SA se quitó la vida por las presiones que sufría. Las corporaciones deberán abonar un total de 1.140.965,28 euros a la familia del fallecido.
La sentencia, hecha pública este lunes por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, considera que la alianza empresarial incumplió con su deber de prevención y protección de la salud después de "no adoptar ningún tipo de medida de prevención", a pesar de ser plenamente conocedora, como lo era la totalidad de la plantilla, de la situación "de estrés y angustia" que afectaba el directivo. Los magistrados del TSJC han rechazado el recurso interpuesto por las compañías y dan la razón a la familia del fallecido.
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