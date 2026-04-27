Muchos trabajadores pueden estar perdiendo festivos sin saberlo: qué pasa si caen en sábado

La coincidencia de festivos con días de descanso habitual ha reabierto el debate laboral en España. Este sábado, 2 de mayo de 2026, festivo en comunidades como la Comunidad de Madrid, vuelve a poner sobre la mesa una duda frecuente: ¿se pierde ese día o debe compensarse? La respuesta no es tan simple como algunos titulares sugieren y depende de factores concretos del contrato y la organización del trabajo.

Qué dice la ley sobre los festivos

El punto de partida está en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente el artículo 37 (descanso semanal, fiestas y permisos), que reconoce 14 festivos anuales retribuidos y no recuperables. Sin embargo, la norma no establece expresamente que deban compensarse cuando coinciden con un día de descanso, como puede ser un sábado para quienes trabajan de lunes a viernes.

Esto implica que, en principio, si un festivo cae en sábado, no existe una obligación automática de trasladarlo a otro día para todos los trabajadores.

El papel del Tribunal Supremo

La clave del debate reciente está en varias resoluciones del Tribunal Supremo de España, que han matizado esta cuestión.

El alto tribunal distingue entre dos derechos diferentes:

El festivo retribuido. El descanso semanal.

Cuando ambos coinciden y el trabajador pierde efectivamente uno de esos derechos, el Supremo considera que puede existir derecho a compensación.

Ahora bien, esta doctrina no se aplica de forma general, sino a casos concretos, especialmente en:

Turnos rotativos .

. Trabajos de lunes a domingo .

. Calendarios laborales variables.

Cuándo sí (y cuándo no) deben compensarlo

En la práctica, la diferencia está en cómo afecta ese festivo al trabajador. Sí puede haber compensación si el festivo coincide con un descanso distinto al habitual, si el trabajador pierde días festivos respecto a otros compañeros o si así lo establece el convenio colectivo. Luego, la compensación no es automática si el empleado trabaja de lunes a viernes y ya descansa sábado y domingo, si el convenio no prevé compensación o si no existe una pérdida real de días festivos.

El caso del 2 de mayo de 2026

El festivo del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, cae este año en sábado. Para muchos trabajadores con jornada estándar, esto no implicará necesariamente un día adicional de descanso.

Sin embargo, en sectores con turnos o calendarios más flexibles, sí podría dar lugar a compensaciones, dependiendo del convenio y de cómo esté organizado el trabajo.

Depende de cada caso

En definitiva, no hay un cambio legal general ni una obligación universal para las empresas. Lo que sí reflejan las sentencias recientes es una tendencia a evitar que los festivos se pierdan cuando generan un perjuicio real.

Por eso, la respuesta a si deben compensarte un festivo en sábado no es única: depende del convenio, del tipo de jornada y del calendario laboral concreto. En un contexto de dudas crecientes, revisar estas condiciones es clave para saber si se tiene derecho (o no) a recuperar ese día.