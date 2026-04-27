¿Por qué las pensiones suizas son un modelo a seguir? Estos son los tres pilares clave que explican su éxito

No es una novedad que las personas comparen aspectos importantes como el estilo de vida, instituciones públicas o contexto laboral de otros países con el de España. Generalmente, se busca señalar deficiencias en el sistema estatal o realizar críticas constructivas. De hecho, uno de los puntos más llamativos ha sido la diferencia entre el sistema de pensiones español frente al suizo.

En este caso, el modelo de pensiones español depende sobre todo de las aportaciones de los trabajadores, mediante la carga de impuestos que, a su vez, el Estado gestiona y redistribuye en forma de pensiones. En cambio, el caso de Suiza sería un poco diferente, ya que la responsabilidad se reparte entre varios elementos.

En el sistema de pensiones suizo, el trabajador no solo cotiza, sino que también se ocupa de construir patrimonio a lo largo de su carrera laboral. Básicamente, la jubilación en Suiza presenta una estructura clara con la que se pretende combinar estabilidad, responsabilidad individual y sostenibilidad a largo plazo.

El Seguro de Vejez y Supervivientes o AVS

Un punto clave de este sistema es su intento por mantener el nivel de vida que se tenía antes de la jubilación, generalmente a los 65 años. Aparte de ello, debemos tener en cuenta que este sistema se fundamenta en tres pilares específicos. El primero de ellos sería el AVS, también conocido como Seguro de Vejez y Supervivientes.

Este seguro estatal se encarga de garantizar un ingreso básico a personas jubiladas, viudas y huérfanas, basado en un reparto entre la generación activa y los mayores. Además, se fija una pensión mínima y otra máxima, por lo que se pretende limitar el gasto público y evitar desequilibrios.

En este caso, las prestaciones pueden alcanzar los 2.400 o 2.500 euros mensuales, siempre que se haya cotizado a largo de toda la vida laboral. A comparación de España, aunque en nuestro país las pensiones máximas pueden superar los 3.300 euros, esta cantidad únicamente del sistema público y las cotizaciones actuales.

La importancia de la previsión profesional

En cambio, si hablamos de Suiza, aquí las prestaciones también dependen de otros dos pilares más, por lo que se distribuye mejor la carga de responsabilidades. Este segundo componente sería la denominada previsión profesional, propia del sistema suizo.

Este mecanismo también sería obligatorio para quienes superan cierto límite de ingresos. Su funcionamiento es sencillo: tanto el trabajador como la empresa aportan fondos a una cuenta personal que se invierte en mercados financieros. Básicamente, esta suma de dinero pertenece al trabajador y crece con el tiempo.

Una vez que llega el momento de la jubilación, este capital puede convertirse en ingresos mensuales o cobrarse de una sola vez, lo que ofrece una capacidad de decisión mayor que en otros sistemas completamente públicos. Además, el papel de la empresa también es significativo, ya que el empleador se ocupa de cubrir al menos el 50% de las aportaciones, lo que reduce el gasto para el Estado.

Ahora bien, si comparamos cifras entre ambos países, la diferencia aumenta. En el contexto español, una pensión media de jubilación ronda los 1.560 euros al mes, mientras que la media total de las pensiones desciende hasta los 1.360 euros mensuales, es decir, la mayoría de pensionistas recibe ingresos en niveles intermedios, lejos de las pensiones máximas.

Por otro lado, una persona soltera en Suiza puede cobrar una pensión de jubilación pública entre 1.300 euros, como mínimo, y los 2.600 euros, como máximo. Además, en casos de parejas, se puede recibir una pensión conjunta máxima de hasta 3.900 euros mensuales. Todas estas cantidades pueden variar según los años cotizados y el nivel medio de ingresos.

El ahorro privado voluntario

Como último pilar del modelo de pensiones suizo, nos encontramos el mecanismo del ahorro privado voluntario que, aunque no es obligatorio, los ciudadanos lo suelen elegir por las ventajas fiscales que ofrece. De hecho, se abre la posibilidad de destinar una parte de los ingresos a este ahorro, a cambio de deducirlos de sus impuestos.

A nivel general, todos estos componentes definen un sistema de prestaciones que busca distribuir responsabilidades y, con ello, disminuir el riesgo. De esta forma, la carga económica no recae tanto en el Estado y permite ofrecer cuantías más altas a los pensionistas. A su vez, es importante resaltar que estas cantidades están enfocadas al coste de vida suizo, que es mucho mayor al de nuestro país.

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En todo caso, en España el sistema de pensiones depende, en gran parte, de la evolución demográfica y el equilibrio entre trabajadores y pensionistas. En contraste, Suiza divide la carga en diferentes elementos, permitiendo una mayor estabilidad a largo plazo frente al envejecimiento de su población.