NEOBANCOS
Revolut incluirá el catalán en sus cajeros en Catalunya y prepara la traducción de su app y web
Así lo ha anunciado el Departamento de Lingüística de la Generalitat, añadiendo que el catalán llegará a la app y web de Revolut durante el primer semestre de 2027
El neobanco cuenta con 57 cajeros en Barcelona de los 96 que tiene en España, siendo la primera ciudad con diferencia
Revolut da un nuevo paso adelante para afianzarse en Catalunya. El neobanco británico, que cuenta con seis millones de clientes en España, ha tomado la decisión de incluir el catalán como idioma por defecto en sus cajeros automáticos en Catalunya, a petición del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat.
Así lo ha informado el organismo a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que ha añadido, además, que la compañía lanzará "la web y la aplicación en catalán durante el primer semestre de 2027".
Revolut cuenta con, hasta el momento, 57 cajeros en Barcelona. Se trata de la ciudad de España donde más hay habilitados, con Madrid en segunda posición, con 22. Según ha detallado el neobanco a EL PERIÓDICO, el objetivo es llegar en el corto plazo a los 200 cajeros desplegados en todo el país a final de año. En la actualidad, las cifras muestran que hay en España 96 cajeros entre Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia e Islas Baleares.
Una reivindicación que viene de lejos
Lo cierto es que la reivindicación popular para que Revolut incluya el catalán entre sus idiomas disponibles viene de lejos. El 1 de abril de 2020, un tuitero llamado Josep Rodés escribió un hilo en la red social X argumentando que el neobanco debía añadir el catalán entre las opciones disponibles en su aplicación dado que más de 13 millones de personas lo hablan.
En aquel momento, el banco no emitió ninguna respuesta, pero, más de cinco años después, otro usuario retomó la cuestión. El periodista de Ara Albert Cuesta preguntó a la entidad si estaba entre sus planes incorporar el catalán en su aplicación. En esta ocasión, Revolut sí respondió: «Si lo implementamos, lo anunciaremos», afirmó.
Sin embargo, el pasado mes de febrero la cuestión fue más allá. El usuario Martí Bravo volvió a reclamar a Revolut en X la opción del catalán. Y el banco respondió por el mismo canal que trasladaría el ruego al equipo para considerarlo.
Rápida viralización
El post de Bravo acumuló más de 180.000 visitas y más de 2.000 me gusta. Max Karpis, inversor de Revolut y voz autorizada en todo lo relacionado con la compañía, se hizo eco de la noticia, contribuyendo a su visibilización. Y otros usuarios se sumaron a la reivindicación, pero el neobanco siguió dejando pocas pistas: «Por el momento no tenemos planes inmediatos para añadir soporte en catalán, pero siempre estamos buscando mejorar nuestra aplicación y hacerla más accesible. Nos aseguraremos de transmitir tus comentarios a nuestro equipo para que los tengan en cuenta en el futuro».
Lo normal es que las iniciativas populares terminen aquí, topándose con un muro de silencio. Sin embargo, el 14 de febrero, Bravo notó que Revolut había abierto una oferta de trabajo con el concepto de «experto en localización (traductor) - catalán», acelerando así sus planes para añadir esta lengua cooficial en España tras las reivindicaciones de los usuarios en redes sociales. Dos meses y medio después, la compañía.
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