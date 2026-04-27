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ACCIDENTE FERROVIARIO

El PP pide la dimisión al presidente de ADIF, que la descarta

Luis Pedro Marco de la Peña señaló que "no está probado" que el accidente de Adamuz fuese por una rotura de vía en la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. / Álex Zea

Gabriel Santamarina

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Madrid
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El Partido Popular ha exigido al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, su dimisión al frente del administrador ferroviario por el accidente de Adamuz que causó el fallecimiento de 46 personas. El directivo del organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lo ha descartado.

Luis Pedro Marco de la Peña explicó, durante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria, que "ha hecho un examen a conciencia de sus actos y acciones como responsable de Adif y no he encontrado acción u omisión que ha podido contribuido para evitar el accidente". En ese sentido, aseguró que tiene un "compromiso por la verdad". "No voy a dimitir", sentenció.

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Preguntado por la formación conservadora si el motivo del descarrilamiento del tren Iryo fue una rotura en la vía, el presidente de Adif señaló que "no está probado". A lo que se refiere el primer espada del administrador ferroviario es que todavía no se ha publicado ningún informe definitivo.

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