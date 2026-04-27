Giro en las pensiones: el plan de la Seguridad Social para que miles de exfutbolistas accedan a una jubilación pública

La Seguridad Social prepara un ajuste técnico que puede cambiar la jubilación de una generación de deportistas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en un mecanismo para reconocer cotizaciones pasadas de futbolistas profesionales que, por cómo funcionaba el sistema décadas atrás, hoy no cuentan o lo hacen de forma incompleta.

La medida, aún sin desarrollo normativo definitivo publicado en el BOE, responde a un problema conocido dentro del sistema: muchos jugadores que compitieron antes de 2003 no cotizaron en condiciones equiparables a las actuales. Ese año marcó un punto de inflexión en la integración de los deportistas profesionales en el régimen general, pero dejó fuera a quienes desarrollaron su carrera en etapas anteriores.

Un problema histórico de cotización. Durante años, el encaje de los futbolistas en la Seguridad Social fue irregular. Existieron regímenes específicos y situaciones en las que las bases de cotización eran bajas o directamente inexistentes. El resultado es que hoy algunos exjugadores no alcanzan el mínimo de 15 años cotizados exigido para acceder a una pensión contributiva o lo hacen con cuantías muy reducidas.

Pep Guardiola atento a las explicaciones de Johan Cruyff en un entrenamiento en febrero de 1996 / JORDI COTRINA - ARCHIVO

Fuentes del ámbito institucional llevan tiempo reconociendo esta anomalía. De hecho, el propio sistema contempla herramientas como los convenios especiales o la integración de lagunas, aunque no siempre han sido suficientes para este colectivo.

Qué cambiaría con el nuevo mecanismo

El plan en estudio apunta a una vía concreta: permitir el cómputo de periodos de actividad profesional que hasta ahora no se integraban correctamente. En la práctica, esto podría traducirse en:

Completar años de cotización para alcanzar el mínimo exigido.

Mejorar la base reguladora al incorporar etapas de carrera no reconocidas.

Facilitar el acceso a la pensión contributiva en casos que hoy quedan fuera.

No se trata, en ningún caso, de crear una pensión específica para futbolistas, sino de ajustar el cálculo dentro de las reglas generales del sistema.

A quién beneficiaría realmente

El impacto se concentraría en un perfil muy concreto, el de los exfutbolistas profesionales retirados antes de la plena integración en el sistema moderno, especialmente en las décadas de los 70, 80 y 90. También en aquellos con carreras cortas o trayectorias irregulares que alternaron el deporte con otros trabajos.

Quedan fuera, en cambio, los jugadores actuales, que ya cotizan con normalidad, así como quienes sí cumplen los requisitos sin necesidad de ajustes.

Situación actual y próximos pasos

Por ahora, el mecanismo forma parte de una línea de trabajo del Ministerio, en coherencia con reformas previas orientadas a corregir disfunciones en colectivos con cotizaciones atípicas, como artistas o trabajadores con regímenes históricos especiales. Su concreción definitiva dependerá de un desarrollo normativo específico.

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En este contexto, el enfoque no es que se abra una vía de privilegio, sino una revisión técnica para adaptar el sistema a realidades laborales del pasado. En otras palabras, no es una “pensión para futbolistas” como tal, sino una corrección para que cotizaciones que existieron (pero no computaron correctamente) puedan ahora tener efecto en la jubilación, tras varios años de ‘fallos’ en el cálculo de las pensiones.