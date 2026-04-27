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Accidente laboral

Muere electrocutado un trabajador de 33 años que descargaba muebles de un camión en Roses

El brazo de la grúa ha tocado un poste de luz en la calle Cala Montjoi

Un agente de los Mossos d'Esquadra delante de un inmueble Foto: @mossos

Un agente de los Mossos d'Esquadra delante de un inmueble Foto: @mossos / EPC_EXTERNAS

Tony Di Marino

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Un hombre de 33 años ha muerto este lunes al mediodía en Roses después de recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba con un camión grúa descargando estanterías. El accidente laboral se ha producido en la calle Cala Montjoi, cuando el brazo de la grúa ha tocado un poste de luz.

Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso hacia las 12:45 del mediodía. Los servicios de emergencias han intentado auxiliar a la víctima, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Hasta el lugar del accidente también se han desplazado efectivos de los Bombers de la Generalitat y del Sistema d’Emergències Mèdiques.

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La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres y del Departament d’Empresa i Treball, tal como es habitual en los accidentes laborales con víctimas mortales.

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