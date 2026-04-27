Accidente laboral
Muere electrocutado un trabajador de 33 años que descargaba muebles de un camión en Roses
El brazo de la grúa ha tocado un poste de luz en la calle Cala Montjoi
Tony Di Marino
Un hombre de 33 años ha muerto este lunes al mediodía en Roses después de recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba con un camión grúa descargando estanterías. El accidente laboral se ha producido en la calle Cala Montjoi, cuando el brazo de la grúa ha tocado un poste de luz.
Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso hacia las 12:45 del mediodía. Los servicios de emergencias han intentado auxiliar a la víctima, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Hasta el lugar del accidente también se han desplazado efectivos de los Bombers de la Generalitat y del Sistema d’Emergències Mèdiques.
La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres y del Departament d’Empresa i Treball, tal como es habitual en los accidentes laborales con víctimas mortales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre