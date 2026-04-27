Un informe encargado por Consumo señalan que la "sociedad de propietarios" está en un "proceso de deterioro"

Un informe encargado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Sumar, asegura que el modelo de "sociedad de propietarios se encuentra en un claro proceso de deterioro", después de que "los hogares que viven en una vivienda en propiedad han caído del 79% al 63,9%, los hogares que viven de alquiler han pasado del 11,9 % al 19,2 %, y los hogares que son caseros casi se han triplicado, pasando de representar el 3,4 % al 9,8 % del total",

El informe ha sido elaborado a partir de datos de la Encuesta Financiera de las Familias y de la Dirección General del Catastro, a pesar de que ambas fuentes miden cosas diferentes (la primera trabaja con hogares y patrimonio declarado y la segunda con registros administrativos de bienes inmuebles urbanos), por Javier Gil —que ha ejerció de coordinador—, investigador del CSIC y una de las caras más visibles al Sindicato de Inquilinas; Miguel García-Duch, doctor de la Universidad Complutense de Madrid; y Óscar Villas e Irene Lebrusán, alto cargo y asesora, respectivamente, del Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, de Sumar.

Las conclusiones del informe apuntan que, entre 2008 y 2022, los hogares sin ninguna propiedad han pasado del 15% al 22,1%, los hogares con dos o más propiedades han crecido del 26,8% al 37,1% y los hogares con una única propiedad han caído del 58,3% al 40,9%. "El resultado es que los multipropietarios son mayoría entre los propietarios españoles: el 51,7% posee dos o más inmuebles, cuando en 2008 eran el 46,1%", explican los investigadores, aunque conviene matizar ese dato procede del Catastro y se refiere a titulares de inmuebles urbanos, no necesariamente a hogares propietarios españoles, ya que una vivienda puede tener varios titulares, una persona puede figurar en varios bienes y el Catastro incluye bienes que no son necesariamente viviendas habituales, por ejemplo garajes, oficinas, naves u hoteles, incluso.

En este sentido, el documento da como cierto que el crecimiento del parque inmobiliario ha beneficiado principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio: "Los propietarios con un solo inmueble redujeron su peso un 3,7 % pero quienes tenían entre seis y diez aumentaron un 51,6 %. Los grandes tenedores —más de diez inmuebles— multiplicaron su patrimonio inmobiliario por más de cuatro, pasando de 138.000 a 626.000 inmuebles".

Los hogares sin ningún inmueble crecen, según Consumo

Los datos analizados por el departamento de Pablo Bustinduy señalan que "los hogares sin ningún inmueble han aumentado un 63% en catorce años, mientras los hogares con dos o más propiedades, un 54%". "Entre ambos extremos, el propietario único —la base histórica del modelo residencial español— se ha reducido un 22%", matizan. Al hilo de lo anterior, el equipo liderado por Javier Gil, autor del libro Generación Inquilina, señala que "el problema de la vivienda en España no es solo de oferta o de precios", sino de "distribución del patrimonio".

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"La crisis de la vivienda es también una crisis de desigualdad patrimonial. Los datos muestran que cada vez más hogares quedan excluidos del acceso a la propiedad, mientras una proporción creciente de inmuebles se concentra en manos de quienes ya poseen varias propiedades. Esto apunta a la consolidación de una sociedad dual, dividida entre quienes acumulan patrimonio inmobiliario y quienes quedan fuera de él. Si esta tendencia continúa, la vivienda dejará de funcionar como un mecanismo de seguridad, de integración social y de acceso al bienestar para convertirse, cada vez más, en una fuente de desigualdad persistente. En menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad, sino que han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer", concluye el estudio.