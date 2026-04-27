Holaluz reduce sus pérdidas un 30% en 2025 y refuerza su posición financiera tras su ajuste estratégico

La comercializadora de energía verde Holaluz ha logrado reducir los números rojos un 30% en el primer ejercicio con su Plan de Reestructuración en marcha, según ha comunicado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Entre los principales avances, la compañía destaca un fuerte repunte del EBITDA, que se disparó un 321% respecto al primer trimestre del año. En este sentido, la compañía atribuye parte de la mejora a la reducción de costes operativos, impulsada por la la integración estructural de herramientas de inteligencia artificial (IA) dentro de su nueva estrategia.

A pesar de registrar pérdidas de 22 millones de euros en el conjunto del ejercicio de 2025 y de recortar sus ingresos un 41%, la entrada en vigor de la estrategia de reestructuración logró permitió contener los números rojos en el último tramo del año. "El primer trimestre estuvo condicionado por una estrategia deliberada de preservación de caja previa a la implementación del plan de reestructuración", explicó la compañía. "En el segundo semestre de 2025, la actividad comercial se normalizó a partir de septiembre con el Plan en vigor".

Break-even del negocio solar

Por áreas de negocio, el tirón del negocio de baterías y almacenamiento solar ha llevado la compañía a alcanzar una penetración de baterías del 95% en diciembre de 2025. Esto, según destaca la compañía, sitúa a la compañía muy por encima de la media del mercado español. Por otro lado, la división de comercialización energética registró beneficios.

Con respecto al mercado solar, la compañía resaltó que las instalaciones ejecutadas en el último ejercició se vieron afectadas por la contracción del mercado solar "debido al entorno de tipos de interés elevados y a la ausencia de subvenciones gubernamentales".

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Carlota Pi, cofundadora y CEO de Holaluz, valoró positivamente la evolución del último ejercicio. "2025 ha sido un año de dos mitades muy distintas, y el segundo semestre demuestra que nuestro modelo funciona", ha subrayado. "Con el Plan en vigor, la operación se normaliza, recuperamos rentabilidad en nuestra actividad de gestión de energía y alcanzamos el break-even en instalaciones solares y almacenamiento", ha concluido la ejecutiva.