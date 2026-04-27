La guerra de Irán baja los precios de los cítricos por un exceso de oferta

La campaña citrícola sigue su curso en un año marcado por la meteorología y el tren de borrascas, que ha impedido recolectar los cítricos durante los primeros meses del año y ha retrasado el trabajo en el campo y en la agroindustria.

El presidente de Palmanaranja, Antonio Carmona, ha explicado que "en este preciso momento todos esperábamos que los precios de los cítricos iban a ser mayores", porque aunque los precios no son malos, las variedades tardías sí deberían presentar un precio mayor. Sin embargo, "convivimos en un mercado internacional de libre comercio y la guerra de Irán nos está perjudicando", indica Carmona. Esto es así porque Egipto, uno de los principales competidores de cítricos, destina "entre un 30% y un 40% de su producción a mercados asiáticos" y por la guerra «no están pudiendo sacar esta producción a esos mercados, así que están comercializando en Europa, lo que provoca un exceso de oferta, y eso hace que los precios no suban".

Carmona ha indicado que "la zona del Valle del Guadalquivir se ha convertido en la zona productora más importante de España de naranja dulce» y ofrece la posibilidad de influir en el sector a través de Palmanaranja y con la creación de la interprofesional andaluza Andalcitrus.

En cuanto a la producción de esta campaña, el presidente de Palmanaranja acusa la "merma de producción de la que veníamos el año pasado y que mostraron los primeros aforos en septiembre". Eso también acuciado por el tren de borrascas "ha influido mucho en el desarrollo de la recolección de cítricos" y se han dado muchos daños. En este sentido, se ha confirmado que las variedades más tardías tienen una producción en torno a un 30% menor y es posible que la campaña finalice antes.

"Hay una floración un tanto irregular, ya veremos cuando salgan los aforos de septiembre qué producciones estimamos para las siguientes cosechas, pero quizás de nuevo el exceso de lluvia no le habrá venido del todo bien a todas las variedades", expone el presidente.

Impacto en la calidad de la naranja

En cuanto a la calidad de la fruta, "cuando a un naranjo le caen mil litros de agua en un mes encima, al final hay mucha naranja que se cae, hay mucha naranja que no se cae pero que se estropea en el propio árbol y, sobre todo, la vida útil de la fruta es mucho menor", por lo que la fruta "en muchas ocasiones empieza a tener problemas" por ese exceso de humedad al que se ha sometido. Esto hace que la calidad de la fruta este año sea menor.

Como representante de los citricultores de la zona, Carmona cree que el sector es «el más profesional del mundo, porque España ha sido durante muchos años el primer país exportador de cítricos del mundo».

Dicen sentirse "preparados para acudir donde esté la demanda", pero que no van a permitir "la competencia desleal que hacen países como Egipto". Carmona piensa en una promoción fuerte en Europa que anime a consumir productos europeos con garantía de calidad y fitosanitaria porque "aquí cumplimos las normas que nos exigen y fuera no".

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Palmanaranja también habló en otras campañas de la falta de mano de obra. Dicen que esta campaña no ha hecho falta por la merma en la producción, pero "cuando volvamos a niveles de producciones normales vamos a tener la necesidad de ese aumento de personas. Entendemos que esa regularización de migrantes de manera ordenada que se debería hacer para las personas que de verdad quieran venir a trabajar, es positiva, porque en nuestro sector nos hacen falta", concluyó Carmona.