Así está afectando la guerra de Irán a tu factura de la luz: claves y consejos para conseguir un ahorro cada mes

El tablero geopolítico mundial está en vilo desde el pasado 28 de febrero. La escalada de tensión en Oriente Medio, marcada por el cruce de ataques entre Estados Unidos e Israel que ha provocado la guerra en Irán, ha puesto el foco en un punto crítico del mapa: el estrecho de Ormuz. Esta angosta vía marítima es por donde fluye un 20% del petróleo y el gas natural que mueve al mundo, y cualquier amenaza de cierre se traduce en una sacudida para los mercados energéticos globales.

En las últimas semanas, los precios del gas y del petróleo han experimentado un repunte que roza el 30% en momentos de máxima tensión. Aunque la dependencia directa del suministro español que transita por el estrecho de Ormuz es relativa, formamos parte de un mercado energético global interconectado donde el precio se fija por oferta y demanda mundial. Por lo que, una reducción de la producción se traduce directamente en la subida del precio que pagamos los consumidores finales. Por eso, a pesar de que el suministro esté garantizado, el coste de la electricidad y de los combustibles fósiles sigue siendo vulnerable a la inestabilidad mundial. En este contexto, se vuelve prioritario recuperar el control sobre el gasto energético doméstico para proteger la economía familiar de las tensiones geopolíticas internacionales, una necesidad que está impulsando la aparición de tarifas especializadas diseñadas para ofrecer estabilidad y ahorro para nuestra economía doméstica.

La respuesta local y cercana ante la incertidumbre

Es aquí donde el papel de las comercializadoras de proximidad cobra un valor fundamental. Un ejemplo destacado en Catalunya es Bassols Energia. Con más de un siglo de historia, esta energética ha sabido leer el momento actual para ofrecer algo que va más allá de un simple contrato de luz: asesoramiento real. En tiempos de volatilidad, la mejor herramienta contra la incertidumbre es el conocimiento. Eso es precisamente lo que buscan fomentar a través de soluciones diseñadas para que el usuario sea el dueño de su propio consumo.

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Uno de los pilares de esta estrategia es su herramienta Eco, un asesor virtual que rompe con la opacidad tradicional de las facturas eléctricas. En lugar de enfrentarnos a una lista incomprensible de kilovatios y peajes, Eco permite visualizar el consumo de manera intuitiva. La clave no es solo gastar menos, sino gastar mejor. Entender nuestros hábitos es el primer paso para blindar la economía del hogar. Al analizar cuándo y cómo consumimos, podemos detectar oportunidades de ahorro que antes pasaban desapercibidas, permitiéndonos optimizar la factura sin sacrificar el confort.

Herramientas para una gestión inteligente y eficiente

La funcionalidad de esta plataforma se divide en tres ejes que transforman al consumidor pasivo en uno activo y consciente:

Comparativa anual : permite identificar picos de consumo inusuales y entender cómo nuestras rutinas afectan directamente en el recibo mensual.

: permite identificar picos de consumo inusuales y entender cómo nuestras rutinas afectan directamente en el recibo mensual. Desglose de uso por periodos : esta radiografía nos permite saber con exactitud si estamos aprovechando las horas más baratas o si estamos concentrando el gasto en los momentos de mayor coste. De este modo, podemos adatar nuestros hábitos para ahorrar en la factura de la luz.

: esta radiografía nos permite saber con exactitud si estamos aprovechando las horas más baratas o si estamos concentrando el gasto en los momentos de mayor coste. De este modo, podemos adatar nuestros hábitos para ahorrar en la factura de la luz. Perfil energético: conocer los precios mínimos y máximos diarios ofrece una radiografía exacta de la eficiencia de nuestra vivienda. Con estos datos sobre la mesa, tomar decisiones como cambiar un electrodoméstico o ajustar la potencia contratada deja de ser una intuición para convertirse en una decisión financiera inteligente.

Eco es un asesor virtual que puedes consultar siempre que lo necesites / Cedida

El coche eléctrico como refugio ante la escalada del combustible

Mientras la luz busca su equilibrio, el sector del transporte está sufriendo el impacto más directo de la guerra en Irán. El precio de la gasolina ha subido de forma sostenida, situándose por encima de los 1,56 euros, pero es el diésel el que se lleva la peor parte, con incrementos que han dejado el litro cerca de los 1,89 euros. Ante este aumento del precio de suministro, que la Agencia Internacional de la Energía ya califica como uno de los más importantes de la historia, modificaciones de nuestros hábitos de consumo nos pueden ayudar a ahorrar de forma significativa.

El coche eléctrico es una alternativa de movilidad que te permite ahorrar / Cedida

La venta de vehículos electrificados ha crecido un 62,5% en el mes de marzo, según datos de ANFAC. Los conductores ya no solo buscan sostenibilidad ambiental, sino estabilidad económica. Las matemáticas son claras: el precio de la electricidad es menos volátil que el del petróleo y hay una menor dependencia. De este modo, para quienes deciden hacer el cambio a un coche híbrido o eléctrico, Bassols Energia ha diseñado una tarifa específica para vehículos eléctricos, el Plan Movilidad, que simplifica la transición.

Un futuro energético sostenible y bajo control

Esta propuesta no solo ofrece energía 100% verde y con cero emisiones de CO2, sino que permite cargar el vehículo cómodamente en el horario más económico, aprovechando las horas valle y la franja nocturna. Esto permite un ahorro directo que se traduce en conducir desde tan solo 2€ los 100 km. Esta solución se adapta totalmente a tus horarios de carga para que ahorres sin necesidad de modificar tus hábitos de vida. De este modo, te permite alejarte de las fluctuaciones de las gasolineras con una tarifa competitiva que supera a la competencia al garantizar energía verde a un precio reducido, además de la comodidad que supone cargar el coche desde casa.

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Dónde encontrar Bassols Energia: