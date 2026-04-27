Los catalanes hacen un 20% más de trámites 'online' en las webs de la Generalitat

La administración catalana refuerza sus sistemas de protección informática ante el auge de trámites que los catalanes realizan por vías telemáticas. A lo largo de 2025, el número de gestiones aumentó un 20% respecto a las registradas un año antes, hasta un total de 3,7 millones de interacciones a través de las páginas web de la Generalitat.

Y es que el 96% de las gestiones que ofrece la administración catalana, como solicitar el carnet de familia numerosa o tramitar ayudas al alquiler, entre muchas otras, ya se pueden realizar de manera telemática, según la última actualización del Observatori de l'Administració Digital. Desde la conselleria de Presidència ultiman una reforma del área privada del ciudadano para mejorar la experiencia del usuario y la navegación por la misma.

Así lo explica el secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, que valora positivamente los resultados del primer año de puesta en marcha del nuevo modelo. "La ciudadanía cada vez interactuará más de manera telemática con la administración", opina Tort. "No queremos que toda la relación sea a través de la nube, las oficinas presenciales van a seguir estando disponibles, así como las videollamadas o las oficinas móviles. Lo que buscamos es dar flexibilidad al usuario", insiste.

Un mayor número de trámites supone un incentivo al alza para los piratas informáticos, en busca de datos sensibles. Durante 2025, los portales de la Generalitat recibieron 214 ciberataques por segundo,y sus 'firewalls' repelieron la gran mayoría, aunque se registraron casi 2.000 incidencias a lo largo del ejercicio.

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Los ciberatacantes tratan de perforar los 'firewalls' públicos por distintas vías y la más exitosa, dentro de un ratio de acierto del 0,00003%, es engañando a funcionarios públicos. De las casi 2.000 incidencias registradas a lo largo del 2025, el 89% se pudo rastrear que sortearon los mecanismos de defensa engañando a una persona, ya fuere con correos maliciosos u otros mecanismos que provocaron que la persona acabara dando acceso al 'pirata informático' al circuito interno de la Generalitat.

Valoración positiva de la ciudadanía

La conselleria de Presidència se ha marcado como una de sus prioridades para esta legislatura la reforma de la Administración, que, entre otros, pasa por una incremento de la digitalización de sus canales. El año pasado iniciaron un sondeo para ir recopilando la opinión de los usuarios sobre cómo iban sus interacciones y qué tal funcionaban los portales, con el objetivo de poder ver lo que funciona y lo que no. A lo largo del pasado ejercicio, recogieron un total de 750.522 valoraciones y la nota media entre las mismas es de un 4,7 sobre 5. "Reafirman el camino que hemos iniciado de simplificar, mejorar y acelerar la relación entre ciudadano y administración", afirma Tort.

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Donde más margen de mejora tiene la administración catalana es en el formulario de trámites y en las fichas de información para cursar los mismos, a los que los usuarios dan un 3,5 sobre 5. Es por ello que el secretario explica que su departamento está en vías de reformar el área privada de los usuarios para hacerla más intuitiva, accesible y ágil. Los cambios, según explican, estarán en vigor durante el segundo semestre de este 2026.