Calendario laboral de Santa Coloma de Gramenet de 2026 (con todos los festivos)

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Calendario Laboral Santa Coloma de Gramanet 2026 / ZOWY VOETEN

Valerio Seoane

Santa Coloma de Gramenet
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El calendario laboral del año 2026 en Santa Coloma de Gramenet tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Santa Coloma de Gramenet en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Santa Coloma de Gramenet en el 2026:

1 de enero, jueves: Año Nuevo

6 de enero, martes: Día de Reyes

3 de abril, viernes: Viernes Santo

6 de abril, lunes: Lunes de Pascua

1 de mayo, viernes: Día del Trabajo

25 de mayo, lunes: Segunda Pascua

24 de junio, miércoles: Sant Joan

15 de agosto, sábado: La Asunción

11 de septiembre, viernes: La Diada

24 septiembre, jueves: La Mercè

12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad

8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción

25 de diciembre, viernes: Navidad

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26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

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