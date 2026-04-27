Calendario laboral de Sant Cugat del Vallès de 2026 (con todos los festivos)

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Calendario Laboral Sant Cugat del Vallès 2026

Calendario Laboral Sant Cugat del Vallès 2026 / Josep Garcia

Valerio Seoane

Sant Cugat del Vallès
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El calendario laboral del año 2026 en Sant Cugat del Vallès tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Sant Cugat del Vallès en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Sant Cugat del Vallès en el 2026:

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Día de Reyes
  • 3 marzo, martes: Sant Medir
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua
  • 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
  • 24 de junio, miércoles: Sant Joan
  • 29 junio, lunes: Sant Pere
  • 15 de agosto, sábado: La Asunción
  • 11 de septiembre, viernes: La Diada
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad
  • 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve

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