Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grossa Sant Jordi 2026Elecciones AndalucíaBarcelonaLa MinaJordi PujolBaja laboralPresupuestos 2026Huelga médicosGuerra IránPago efectivoFranciscoLinceJordi CruzNormas perros
instagramlinkedin

Fiestas en el trabajo

Calendario laboral de Madrid del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de España 2026

Calendario laboral de Catalunya 2026

Calendario laboral de Barcelona 2026

Calendario Laboral Madrid 2026

Calendario Laboral Madrid 2026 / Sylvain Sonnet

Valerio Seoane

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El calendario laboral del año 2026 en Madrid tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Madrid en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Madrid en el 2026:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Día de Reyes
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
  • 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid
  • 15 de mayo (viernes): San Isidro
  • 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos
  • 9 de noviembre (lunes): La Almudena
  • 7 de diciembre (lunes): Día siguiente al Día de la Constitución
  • 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Noticias relacionadas

Consulta el calendario laboral 2025 de Madrid

TEMAS

  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La otra cara de la moneda, los jóvenes que sí logran comprar una vivienda: 'Tardo una hora en llegar en metro al trabajo, pero me siento afortunada
  3. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  4. Protecció Civil activa la alerta por fuertes lluvias esta tarde en el norte de Catalunya
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El hijo de Audrey Hepburn: 'Somalia fue el principio del fin de mi madre

Calendario laboral de Madrid del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Madrid del 2026 (con todos los festivos)

Seis de cada diez casos de violencia institucional machista que afecta a los niños señalan al sector judicial

Seis de cada diez casos de violencia institucional machista que afecta a los niños señalan al sector judicial

DIRECTO | Accidente de Adamuz: Comisión de Investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria

Holaluz reduce sus pérdidas un 30% en 2025 y refuerza su posición financiera tras su ajuste estratégico

Holaluz reduce sus pérdidas un 30% en 2025 y refuerza su posición financiera tras su ajuste estratégico

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026

Una pieza de la torre Eiffel vuelve al mercado: así es la histórica escalera que saldrá a subasta en mayo

Una pieza de la torre Eiffel vuelve al mercado: así es la histórica escalera que saldrá a subasta en mayo

Dolores Vázquez: "Espero el perdón de mucha gente"

Dolores Vázquez: "Espero el perdón de mucha gente"

La escapada cerca de Lleida que combina naturaleza, historia y un famoso dulce

La escapada cerca de Lleida que combina naturaleza, historia y un famoso dulce