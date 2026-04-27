Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)

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Calendario Laboral Catalunya 2026

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Gabriel Ubieto

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Barcelona
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El Govern de la Generalitat aprobó hace unos meses el calendario laboral 2026 en Catalunya, que incluye 12 días festivos. Los ayuntamientos pueden añadir dos festividades locales de carácter retribuido y no recuperable. Un calendario que cuenta con el visto bueno de los agentes sociales y económicos más representativos (los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Foment y Pimec), en el marco del Consell de Relacions Laborals.

Festivos en Catalunya en 2026

Estos son los 12 festivos del calendario laboral de 2026 para toda Catalunya aprobados por el Departament d'Empresa i Treball:

  • 1 de enero, jueves. Año Nuevo
  • 6 de enero, martes. Reyes Magos.
  • 3 de abril, viernes. Viernes Santo.
  • 6 de abril, lunes. Lunes de Pascua.
  • 1 de mayo, viernes. Día Internacional del Trabajo.
  • 24 de junio, miércoles. Sant Joan.
  • 15 de agosto, sábado. La Asunción.
  • 11 de septiembre, viernes. Diada de Catalunya.
  • 12 de octubre, lunes. Fiesta nacional de España.
  • 8 de diciembre, martes. La Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre, viernes. Navidad.
  • 26 de diciembre, sábado. Sant Esteve.

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