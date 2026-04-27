Calendario laboral de Andalucía del 2026 (con todos los festivos)

El calendario laboral del año 2026 en Andalucía tiene 12 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional y autonómicos.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento y que, en total, suman 14 festivos en cada localidad.

Además, en 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Andalucía en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Andalucía en 2026

1 de enero, jueves : Año Nuevo

: Año Nuevo 6 de enero, martes : Reyes

: Reyes 28 de febrero, sábado : Día de Andalucía

: Día de Andalucía 2 de abril, jueves : Jueves Santo

: Jueves Santo 3 de abril, viernes : Viernes Santo

: Viernes Santo 1 de mayo, viernes : Fiesta del Trabajo

: Fiesta del Trabajo 15 de agosto, sábado : Asunción de la Virgen

: Asunción de la Virgen 12 de octubre, lunes : Día de la Hispanidad

: Día de la Hispanidad 2 de noviembre, lunes : Día siguiente a Todos los Santos

: Día siguiente a Todos los Santos 7 de diciembre, lunes : Día siguiente al Día de la Constitución

: Día siguiente al Día de la Constitución 8 de diciembre, martes : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 25 de diciembre, viernes: Navidad

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