Calendario laboral de Andalucía del 2026 (con todos los festivos)

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Valerio Seoane

Sevilla
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El calendario laboral del año 2026 en Andalucía tiene 12 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional y autonómicos.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento y que, en total, suman 14 festivos en cada localidad.

Además, en 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Andalucía en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Andalucía en 2026

  • 1 de enero, jueves: Año Nuevo
  • 6 de enero, martes: Reyes
  • 28 de febrero, sábado: Día de Andalucía
  • 2 de abril, jueves: Jueves Santo
  • 3 de abril, viernes: Viernes Santo
  • 1 de mayo, viernes: Fiesta del Trabajo
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre, lunes: Día siguiente a Todos los Santos
  • 7 de diciembre, lunes: Día siguiente al Día de la Constitución
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad

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