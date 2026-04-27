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Calendario laboral de Alcalá de Henares del 2026 (con todos los festivos)

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Calendario laboral de España 2026

Calendario Laboral Alcalá de Henares 2026

Calendario Laboral Alcalá de Henares 2026

Valerio Seoane

Madrid
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El calendario laboral del año 2026 en Alcalá de Henares cuenta con 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.

En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.

En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.

Festivos en Alcalá de Henares en 2026

Esta es la lista completa de festivos en Alcalá de Henares en 2026, ordenados cronológicamente:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Día de Reyes
  • 2 de abril (jueves): Jueves Santo
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
  • 2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid
  • 6 de agosto, jueves: Fiesta de los Santos Niños
  • 15 de agosto (sábado): La Asunción
  • 9 de octubre, viernes: Bautismo de Miguel de Cervantes
  • 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad
  • 2 de noviembre (lunes): Día siguiente a Todos los Santos
  • 7 de diciembre (lunes): Día siguiente a La Constitución
  • 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

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