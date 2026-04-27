Salut inicia un piloto para acelerar el diagnóstico de bajas traumatológicas derivando pruebas a mutuas

El Departament de Salut de la Generalitat ha puesto en marcha un programa piloto para acelerar los diagnósticos de aquellos trabajadores de baja por una dolencia traumatológica. Y parte de esa mayor rapidez la gana derivando pruebas, como una radiografía o una resonancia, a las mutuas privadas. La conselleria dirigida por Olga Pané está testeando este nuevo modelo de atención primaria en 14 de los 27 centres de salut integral de referencia (CSIR), una especie de unidades de élite entre los CAP, que tiene repartidos por Catalunya.

La voluntad de Salut es extender progresivamente dicha práctica hasta la totalidad de estos centros a lo largo del segundo semestre del año, según explica la directora general de Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja Rossell, a EL PERIÓDICO, y si la experiencia sale bien aumentar el perímetro a centros de atención primaria.

Catalunya es una de las tres únicas comunidades autónomas, junto a Islas Baleares y Asturias, que hasta ahora han suscrito un convenio de colaboración con la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras para integrarlas en el tratamiento de ciertas bajas. Esta fue una vía que pactaron patronal y sindicatos con el Gobierno hace dos años y que Catalunya quiere ser pionera en aplicar, tal como ya avanzó la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en su última entrevista en EL PERIÓDICO. “Debemos aprovechar todos los recursos disponibles para mejorar la salud de las personas”, afirma la directora general de Ordenación.

Este convenio permite que la sanidad pública pueda derivar pruebas médicas e incluso tratamiento y seguimiento de la baja de aquellos trabajadores que se accidenten en su tiempo libre. Hasta ahora las mutuas solo podían intervenir en aquellos accidentes de origen profesional, pero la Administración pretende descongestionar parte de las listas de espera derivando parte de las pruebas y atenciones a los servicios médicos privados. Y a costa de las arcas de los mismos, si bien las mutuas se financian con las cotizaciones que pagan cada mes los trabajadores y empresas.

Este es uno de los principales motivos por el que solo unas pocas autonomías, por el momento, se han sumando al convenio común con la Seguridad Social, ya que las mutuas de sus territorios rehúsan asumir ese incremento de costes, aunque sea para acelerar recuperaciones –lo que beneficia a las empresas- y permitiéndoles ganar peso en el tratamiento de un mayor número de trabajadores, algo que históricamente han ambicionado.

El convenio únicamente prevé, por el momento, el tratamiento de bajas de origen traumatológico. Por ejemplo, un trabajador que se rompa una rodilla jugando a futbol durante el fin de semana. Y la mutua podrá intervenir siempre que el médico de la pública y el empleado dé su consentimiento para ello, un requisito reclamado por los sindicatos dada la desconfianza que manifiestan versus las mutuas, en tanto que consideran que están sesgadas a favor de las empresas y su interés es la rápida reincorporación del empleado, no necesariamente su mejoraría de salud.

Origen en Terres de l'Ebre

El Departament de Salut ya está integrando en su día a día la posibilidad de derivar únicamente pruebas diagnósticas, no tratamiento ni seguimiento, en esos 14 centros de élite donde testea el programa. Su objetivo es hacer pruebas más rápido y hacer, a su vez, menos pruebas, ya que en el circuito de esos CSIR operan médicos especializados en medicina traumatológica y esperan atinar más y más rápido el origen de la dolencia.

Ya en Terres de l'Ebre testearon a principios de año parte de estos nuevos equipos especializados en traumatología, mancomunando a profesionales especializados en 'trauma' de distintos centros en uno. Según su plan de trabajo, tener antes un diagnóstico permitirá a los facultativos iniciar antes el tratamiento y ello puede acelerar la recuperación del paciente. O al menos que las esperas no vayan en contra de sus tiempos de recuperación.

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En 2024, según datos oficiales de la Seguridad Social, se registraron un total de 2,3 millones de partes de baja médica a lo largo del año, entre los cuales el 28% fueron por dolencias de huesos, articulaciones, musculares o lesiones. Las musculoesqueléticas son el tipo de patología más frecuente entre la población en edad de trabajar.