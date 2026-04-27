El 7% de los trabajadores de la Generalitat está de baja

El 7,7% de los trabajadores de la Generalitat de Catalunya faltan a su puesto de trabajo por motivos de salud. El número de bajas por incapacidad temporal está creciendo en el conjunto de la economía, por un envejecimiento de la población trabajadora, un colapso de los servicios sanitarios y una visibilización de los malestares de salud mental, entre otros. Y la administración catalana no escapa de esa inercia.

Según los datos facilitados por la dirección general de Funció Pública, el porcentaje de empleados públicos de baja ha aumentado un 34% desde 2018, fecha en la que la Generalitat empezó a contabilizar las ausencias y sus motivos. La administración catalana recopila estas cifras con carácter semestral y el porcentaje de trabajadores de baja ha ido al alza, pasando del 5,8% de 2018 al actual 7,7%.

Este gráfico muestra el porcentaje de empleados de la Generalitat que se encuentran de baja por incapacidad temporal. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El departamento que mayor proporción de bajas registra es Drets Socials i Famílies, donde un 13,6% de los empleados estuvieron, de media, ausentes por motivos médicos durante el último año. Dicho porcentaje prácticamente dobla la media y los sindicatos lo atribuyen a las competencias y cargas de trabajo que asume el personal encargado de las residencias de gente mayor, así como el personal de las oficinas de atención ciudadana.

Tareas "complicadas" y de alto desgaste emocional, según explica la portavoz de IAC-CTAC, Assumpta Barbens, y con una infradotación, a su entender, de personal para poder asumir la carga de trabajo aparejada a la conselleria.

Bajas por incapacidad temporal en el personal de la Generalitat por departamento. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La otra cara de la moneda está en la conselleria de Política Lingüística, donde el 2,7% del personal está de baja. En general, aquellas conselleries más administrativas y enfocadas a la gestión interna, como Esports, Acció Exterior o Acció Climàtica, registran los menores índices de bajas, por debajo del 5%. Desde la dirección general de Funció Pública han afirmado carecer de un diagnóstico que explique las diferencias entre departamentos.

La proporción de trabajadores de la Generalitat que caen enfermos es ligeramente superior a las ausencias del sector privado. Si bien las fuentes estadísticas no son las mismas, el INE registra de manera trimestral la proporción de empleados del conjunto de la economía que no van a trabajar por motivos médicos. En 2025, el porcentaje medio fue del 4,5%, algo más de tres puntos por debajo de la media recopilada por la Generalitat.

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Debate semántico

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a estas cifras tras una petición a través del portal de transparencia de la Generalitat, que emplea el concepto "absentismo" para referirse a las ausencias justificadas por motivos de salud. "La tasa de absentismo se define como el cociente entre el total de días de ausencia y el total de días teóricos que tendrían que trabajar los empleados públicos de la Administración de la Generalitat", explican.

El término "absentismo" es denostado por los sindicatos y empleado por las patronales en un debate que ha ido cobrando protagonismo. Lo que popularmente se conoce como 'estar de baja' técnicamente la Seguridad Social lo nombra como "incapacidad temporal".

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Los sindicatos critican la denominación de absentismo porque le atribuyen una voluntad maliciosa, que entiende que el trabajador falta por voluntad de 'escaquearse' y no por un motivo lícito. También porque parte de las voces empresariales mezclan en los datos de "absentismo" las ausencias por motivos médicos con las ausencias por vacaciones, permisos por nacimiento de hijo u horas sindicales, entre otros; inflando así la estadística.