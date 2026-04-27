Andrés Millán, abogado: “El mejor momento del año para jubilarse suele ser de julio a diciembre, ya que son meses con una tasa de inflación más alta”

A la hora de planificar la jubilación, no todas las personas tienen claro que algunos factores, sin importancia a simple vista, pueden tener efectos significativos en su pensión. De hecho, el abogado laboralista y divulgador de contenido en redes sociales, Andrés Millán (@lawtips), ha señalado un elemento que puede ser clave para los futuros jubilados: el mes de solicitud.

Según explica en sus redes sociales, un simple gesto como solicitar la pensión de jubilación en septiembre, y no en marzo, puede aumentar la cuantía recibida. Por ello, no todos los meses serían igual de convenientes si estamos pensando en cesar nuestra actividad laboral de forma definitiva.

La importancia de saber cuándo jubilarse

Millán asegura que la mejor época para retirarse de la vida laboral suele ser entre los meses de julio y diciembre. Según el experto, esto se debe a que la pensión contributiva se calcula teniendo en cuenta la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses). Después de ello, el resultado se divide entre 350, dando como resultado la llamada base reguladora.

Posteriormente, se aplicarán unos porcentajes en función del tiempo de retiro. Estas bases de cotización deben estar actualizadas por el Índice de Precios al Consumo (IPC) vigente en cada momento. Por ello, cuanto mayor sea el IPC, mayor será la cuantía de la pensión.

Debemos tener en cuenta que este porcentaje puede verse modificado según la cantidad total de años cotizados, es decir, el porcentaje de base reguladora aumentará si el periodo de cotización es mayor:

15 años : 50%

: 50% 16 años : 52,2%

: 52,2% 17 años : 55,04%

: 55,04% 18 años : 57,56%

: 57,56% 19 años : 60,08%

: 60,08% Desde 19 años y un mes : 60,29% (0,21% más con 19 años y un mes cotizado = 15 años + 49 meses ) y un 0,19% por cada mes adicional cotizado desde los 20 años y dos meses cotizados hasta los 20 años y 12 meses cotizados, según establece la ley

: 60,29% (0,21% más con 19 años y un mes cotizado = 15 años + 49 meses ) y un 0,19% por cada mes adicional cotizado desde los 20 años y dos meses cotizados hasta los 20 años y 12 meses cotizados, según establece la ley 20 años : 62,36%

: 62,36% 21 años : 64,64%

: 64,64% 22 años : 66,92%

: 66,92% 23 años : 69,20%

: 69,20% 24 años : 71,48%

: 71,48% 25 años : 73,76%

: 73,76% 26 años : 76,04%

: 76,04% 27 años : 78,32%

: 78,32% 28 años : 80,06%

: 80,06% 29 años : 82,88%

: 82,88% 30 años : 85,16%

: 85,16% 31 años : 87,44%

: 87,44% 32 años : 89,72%

: 89,72% 33 años : 92%

: 92% 34 años : 94,28%

: 94,28% 35 años : 96,56%

: 96,56% 36 años : 98,84%

: 98,84% 36 años y medio: 100%

En este caso, con los primeros 15 años cotizados, requisito obligatorio para cobrar la pensión, se tendría derecho al 50% de la base reguladora. Por otro lado, por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados se concede un 0,21% extra de la base reguladora. Además, por cada uno de los siguientes 209 meses cotizados se concede un 0,19% extra de dicha base reguladora.

A más inflación, mayor puede ser la pensión recibida

De ahí surge la importancia de elegir el mejor mes del año para jubilarse. Generalmente, la época ideal, recomendada por la propia Seguridad Social, suele ser la segunda mitad del año. De esta forma, si una persona decide jubilarse entre los meses de julio y diciembre, su pensión probablemente será más alta que si la solicita en cualquier otro momento.

Este hecho se debe a que, por regla general, los meses de julio a diciembre también son los períodos con una tasa de inflación más alta, permitiéndonos recibir una mejor base reguladora. Básicamente, aunque la inflación suele ser un obstáculo para el ahorro, también puede convertirse en un gran aliado para maximizar la pensión de jubilación.

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Además, en caso de dudas, también existen simuladores en línea que permiten realizar 'comprobaciones' de nuestra pensión de jubilación. Estos espacios son útiles para calcular la futura base reguladora que un trabajador puede recibir, según sus circunstancias concretas como la fecha de nacimiento, cantidad total de años cotizados, salario bruto anual, etc.