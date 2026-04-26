Sam Altman, creador de ChatGPT: “La IA será la herramienta más poderosa que jamás se haya visto”

El empresario Sam Altman ha vuelto a situarse en el centro del debate global sobre inteligencia artificial tras una publicación reciente en su blog personal (Sam Altman's Blog) en la que combina reflexiones estratégicas con un tono inusualmente personal. El directivo, al frente de OpenAI –responsable de desarrollos como ChatGPT–, defiende que la IA marcará un punto de inflexión histórico en la economía y la sociedad, aunque advierte de los riesgos y tensiones que acompañarán esta transición.

Altman sostiene que “la IA será la herramienta más poderosa que jamás se haya visto para expandir las capacidades y el potencial humanos”, una afirmación que refuerza la visión predominante en Silicon Valley, que es la de una tecnología con capacidad para transformar la productividad global, desde la automatización de tareas cognitivas hasta la creación de nuevos sectores económicos. En un momento en el que organismos internacionales estiman que la inteligencia artificial podría añadir billones de dólares al PIB mundial en la próxima década, sus palabras se alinean con el optimismo –pero también con la creciente preocupación– que domina el sector.

No obstante, el ejecutivo reconoce que el avance no estará exento de costes. “El temor y la ansiedad ante la IA están justificados”, señala, en referencia a los posibles impactos sobre el empleo, la desigualdad o la seguridad digital. Altman subraya la necesidad de una “respuesta integral de la sociedad”, que incluya nuevas políticas públicas para gestionar una transición económica que ya empieza a afectar a sectores como los servicios profesionales, la programación o la atención al cliente.

Uno de los ejes centrales de su discurso es la democratización de la tecnología. Frente al riesgo de concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas, Altman defiende que “el control del futuro pertenece a todas las personas y sus instituciones”.

En este sentido, aboga por modelos de gobernanza donde el sistema democrático mantenga un papel predominante frente a los intereses empresariales, una cuestión clave en el actual debate regulatorio en Estados Unidos, China y Europa.

Tensión en la industria tecnológica

El mensaje llega en un contexto de alta tensión en la industria, que el propio Altman describe como “drama shakesperiano”, marcado por rivalidades empresariales, disputas legales –incluido el conflicto con Elon Musk– y una carrera acelerada por liderar el desarrollo de la llamada inteligencia artificial general (AGI). Según el directivo, esta competencia genera dinámicas de “poder absoluto” que pueden llevar a decisiones extremas.

Más allá del análisis estratégico, el texto incluye un inusual tono personal. Altman revela episodios recientes de amenazas contra su seguridad, como el lanzamiento de un cóctel molotov contra su casa, y reconoce errores en la gestión de conflictos internos en la compañía, lo que refleja la presión creciente sobre los líderes de una industria sometida a escrutinio público constante.

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Pese a todo, el ejecutivo se muestra convencido de que el progreso tecnológico seguirá siendo, en términos agregados, positivo. “El futuro puede ser increíblemente bueno”, afirma, aunque insiste en la necesidad de rebajar la polarización del debate. Un equilibrio complejo en una carrera tecnológica que, cada vez más, define no solo el rumbo de la economía digital, sino el de la propia sociedad.