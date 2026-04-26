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Presencia en la Bolsa

Amancio Ortega se refuerza como el principal inversor del Ibex con una cartera de 97.733 millones de euros en Inditex, Redeia y Enagás

El segundo mayor accionista del selectivo es BlackRock (41.308 millones) y el tercero el Estado (37.147 millones)

Amancio Ortega, el pasado verano en O Morrazo.

Amancio Ortega, el pasado verano en O Morrazo. / Santos Álvarez

Julio Pérez

Vigo
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Desde su salida a Bolsa el 23 de mayo de 2001 a un precio de 14,7 euros por acción, Inditex se ha convertido en una de las principales joyas de la corona del parqué español. Cada título del gigante textil gallego cotiza ahora por encima de los 52 euros. Se ha hecho un gigante de la distribución de la moda global y en el otro mercado no ha dejado de subir también, con una capitalización superior a los 162.000 millones de euros. La multinacional abanderada por Zara mantiene su impronta familiar en la propiedad. Su fundador conserva una participación más que mayoritaria. A través de Pontegadea, Amancio Ortega controla el 59,294%, un paquete valorado a precios del mercado de 97.131 millones de euros. Solo con él, el empresario sería ya el mayor inversor del Ibex 35.

Pero Ortega tiene también el 5% de los dos grandes transportistas energéticos de España. Los 27 millones de acciones en Redeia le aportan un plus de alrededor de 403 millones de euros; y los 13,1 millones de títulos en Enagás superan los 222 millones de euros.

Ortega comparte presencia en ambas firmas con BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos del mundo. Ha notificado participaciones superiores al 1% en un total de 20 cotizadas en el selectivo español con un valor de 41.308,2 millones de euros, el 3,7% de la capitalización total del Ibex 35, según los cálculos realizados por Europa Press a partir de los datos que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se sitúa así en segunda posición de mayor participaciones en el principal índice bursátil español, solo por detrás de Amancio Ortega y por delante del Estado, que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el FROB cuenta con participaciones valoradas en 37.147 millones de euros. La firma con sede en Nueva York tiene un pie puesto en bancos, aerolíneas, constructoras y energéticas, con paquetes que van del 3,002% en Colonial SFL al 8,199% en Banco Sabadell. Además de la entidad catalana, tiene acciones en Banco Santander (6,861%), BBVA (7,158%), Bankinter (5,910%) y Caixabank (4,68%).

Más del 5%

BlackRock posee más de un 5% en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Santander (6,861%), Sabadell (8,199%), Bankinter (5,910%), BBVA (7,158%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) y Telefónica (5,940%). Además, supera el umbral del 4% en Caixabank (4,980%), Grifols (4,811%) y Merlin Properties (4,632%), y del 3% en Acciona (3,942%), IAG (3,538%), Colonial (3,002%) y Solaria (3,347%). Por importe, su mayor participación es la de Santander, valorada en 10.277 millones de euros, seguida de Iberdrola (8.419 millones) y BBVA (7.492 millones).

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La SEPI posee un 10% en Telefónica, un 5% en Enagás, un 20% en Redeia, un 27,99% en Indra y un 2,52% en IAG, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuenta con un 16,177% en Caixabank y Enaire un 51% en Aena. En total, las participaciones del Estado ascienden a 37.147 millones de euros. En cuarta posición se sitúa CriteriaCaixa, que ostenta un 31% en Caixabank, un 28,5% en Naturgy, un 17,32% en Colonial SFL, un 9,99% en Telefónica y un 9,36% en ACS. En total, las participaciones del brazo inversor de La Caixa en empresas del Ibex 35 ascienden a 36.017 millones de euros.

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