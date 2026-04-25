Mercado inmobiliario
Quique Escrivá, inversor y propietario de 20 mini pisos, crítico con el Plan de Vivienda del gobierno: "Los precios siguen subiendo y la gente lo tiene cada vez más difícil"
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una inversión de hasta 7.000 millones de euros para fomentar la oferta y abaratar el acceso al mercado inmobiliario
Quique, propietario de 20 mini pisos: "No es alquiler por habitaciones ni de una vivienda grande. Cubrimos una necesidad, ese nicho que hay entre ambas opciones"
Tras la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 este martes, el Gobierno pretende fomentar la construcción de vivienda pública y asequible, además de otras medidas clave como las ayudas para el acceso al alquiler. Según han confirmado las autoridades, se planea una inversión estratégica de hasta 7.000 millones de euros entre los años 2026 y 2030.
La nueva normativa se centrará en aspectos como la oferta de vivienda pública, rehabilitación de viviendas, reducir la edad de emancipación, disminuir el esfuerzo financiero, así como restablecer las zonas de mercado tensionado. En este caso, el principal objetivo de la medida habría sido equilibrar la oferta y demanda dentro del mercado de la vivienda.
El "gran engaño" del plan estatal
Sin embargo, siempre surgen opiniones de escépticos que no consideran viable o efectiva la nueva normativa. Uno de ellos es Quique Escrivá, inversor inmobiliario y propietario de 20 minipisos, que se habría propuesto "destapar el gran engaño" del nuevo plan de vivienda.
Para el experto, aunque las propuestas parezcan positivas, no todo sería tan conveniente. En cierto sentido, solo se estaría siguiendo una estrategia habitual, mediante la promesa de ayudas, planes, medidas históricas, etc. A su vez, los precios no harían más que subir, mientras las personas poseen dificultades para comprar y alquilar.
La necesidad de construir nuevas viviendas
Escrivá deja claro que el problema no sería una falta de planes estatales, sino más bien una falta de viviendas. Básicamente, critica que no se están construyendo más casas. En este caso, mientras que aumenta la recaudación por parte del sistema, y no se construye, los precios no harían más que subir.
El inversor inmobiliario pone un ejemplo sencillo: nos encontramos con diez personas y únicamente hay tres casas. Por ello, si el Gobierno decide ofrecer ayudas económicas a estas personas, el problema sigue estando ahí, ya que no se construyen casas pero aumenta la competitividad por conseguirlas y, con ello, los precios.
A nivel general, si no se produce una amplia construcción de viviendas, todas las medidas impuestas por el Ejecutivo se convertirían en parches para frenar el problema, pero que no lo arreglan del todo. En todo caso, Escrivá destaca la actual importancia de construir viviendas para compensar la escasa oferta y una demanda cada vez mayor.
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