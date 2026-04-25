España sigue lejos de los líderes europeos en el uso empresarial de la IA por la baja adopción de las pymes

Ni a la cola ni a la cabeza. España progresa en la adopción de inteligencia artificial (IA), pero lo hace a un ritmo desigual que amenaza con ampliar la distancia respecto a las economías europeas más avanzadas. Los últimos datos comparativos, elaborador por Eurostat, sitúan al país en una posición intermedia dentro de la Unión Europea: lejos de los rezagados, pero aún sin alcanzar el núcleo de países que lideran la transformación digital del tejido productivo.

El mapa europeo de adopción de IA refleja una clara fragmentación. Economías como las nórdicas o del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) encabezan el uso empresarial de estas tecnologías, con porcentajes significativamente superiores a la media comunitaria. En el otro extremo, varios países del sur y del este muestran niveles todavía incipientes. España queda en un punto intermedio que, aunque evidencia avances, también pone de manifiesto limitaciones estructurales.

El principal factor diferencial está en el tamaño empresarial. Mientras las grandes compañías españolas han intensificado la integración de soluciones de IA –desde automatización de procesos hasta análisis predictivo o atención al cliente–, el grueso del tejido productivo, formado por pequeñas y medianas empresas, avanza con mayor lentitud. Esta brecha interna condiciona el potencial agregado del país.

El fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí adquiere especial relevancia, ya que más del 90% del tejido empresarial está compuesto por pymes. La dificultad de acceso a financiación, la falta de talento especializado y la incertidumbre sobre el retorno de la inversión siguen siendo barreras clave para la adopción tecnológica.

En paralelo, el auge mediático de la inteligencia artificial –especialmente tras la irrupción de herramientas generativas– contrasta con una implantación real todavía limitada en muchos sectores. Fuentes del sector tecnológico apuntan que hay una diferencia clara entre experimentar con IA y transformarse con IA. En muchos casos, las empresas se encuentran en fases iniciales de prueba, sin una integración profunda en sus modelos de negocio.

Motor de productividad

Las implicaciones económicas son relevantes. La IA se perfila como uno de los principales motores de productividad en la próxima década, con impacto directo en la competitividad, los costes operativos y la capacidad de innovación. Los expertos coinciden en que los países que logren una adopción más rápida y extendida podrían obtener ventajas sostenidas en crecimiento y atracción de inversión.

En este contexto, la posición de España plantea un escenario ambivalente. Por un lado, el país cuenta con infraestructuras digitales relativamente desarrolladas y grandes empresas capaces de liderar proyectos tecnológicos. Por otro, la lentitud en la digitalización de las pymes podría actuar como freno estructural.

El desafío, por tanto, no es solo tecnológico, sino también estratégico. Acelerar la adopción de IA en pequeñas empresas –mediante incentivos, formación y acceso a soluciones asequibles– será clave para evitar una brecha creciente dentro de Europa. De lo contrario, España corre el riesgo de consolidarse en una “zona media” digital, lejos de los polos de innovación que marcarán el ritmo económico en los próximos años.

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La carrera por la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar, pero ya dibuja un mapa de ganadores y rezagados. En un año que será decisivo para nuestras empresas, España aún está a tiempo de escalar posiciones, aunque el margen para hacerlo se estrecha a medida que otros países consolidan su ventaja.