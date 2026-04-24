Veolia confirma su cúpula con Estelle Brachlianoff como consejera delegada en pleno pulso por el concurso del agua de Barcelona

El consejo de administración de Veolia ha ratificado a Estelle Brachlianoff como consejera ejecutiva (CEO), reforzando la continuidad en la dirección del grupo en un momento estratégico: la compañía compite por uno de los contratos más relevantes del sector del agua en España, el macroconcurso del área metropolitana de Barcelona. La decisión, adoptada tras la junta general de accionistas celebrada este jueves, consolida el tándem directivo junto al presidente Antoine Frérot, cuyo mandato también ha sido renovado, aunque con horizonte de relevo: alcanzará el límite de edad estatutario en 2028. El propio consejo ha abierto ya el debate sobre su sucesión para los próximos dos años, han informado desde la empresa.

La junta ha aprobado todas las resoluciones con un respaldo del 77,04%, ha avalado además las cuentas de 2025 y fijó un dividendo de 1,50 euros por acción. El grupo, uno de los gigantes globales del negocio del agua, los residuos y la energía, cerró el ejercicio con ingresos de 44.400 millones de euros y un beneficio neto de 1.643 millones, consolidando su crecimiento en un contexto de fuerte competencia internacional.

El Director País de Veolia en España, Daniel Tugues. / Veolia

Confianza en sus opciones

En el ejercicio pasado, Veolia suministró agua potable a 110 millones de personas y servicios de saneamiento a 97 millones, además de gestionar 64 millones de toneladas de residuos y producir 45 millones de megavatios hora de energía.

Veolia es uno de los principales aspirantes al macroconcurso del agua del área metropolitana de Barcelona, un contrato multimillonario que marcará el control de un servicio esencial durante décadas. La compañía defiende -la propia Estelle Brachlianoff insistió en la idea hace dos semanas en Londres- que su propuesta es la más sólida tanto en términos técnicos como económicos, en un proceso altamente disputado. El refuerzo del liderazgo de Brachlianoff apunta precisamente a garantizar estabilidad en la ejecución de la estrategia global y en operaciones clave como la catalana, donde el grupo busca ampliar su presencia en un mercado muy competitivo.

Elena Salgado, entre los consejeros

Tras la junta, el consejo queda compuesto por quince miembros, con un 75% de independientes y un 46% de mujeres, en línea con los estándares de gobernanza que el grupo quiere proyectar ante inversores y administraciones públicas. Entre los consejeros figura también la exministra española Elena Salgado.

Según han revelado en un comunicado, la compañía mantiene además su apuesta por reforzar los comités internos, especialmente en áreas sensibles como auditoría, remuneraciones y sostenibilidad, en un momento en que la presión regulatoria y social sobre el sector ambiental es creciente.