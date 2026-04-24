La ingeniería asturiana TSK prepara su debut en bolsa para dar el salto al Mercado Continuo por 150 millones

La compañía de ingeniería asturiana TSK ha anunciado este viernes su intención de lanzar una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias por un importe aproximado de 150 millones de euros, como paso previo a su solicitud de admisión a cotización en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, para su negociación a través del Mercado Continuo a pesar de lasi ncertidumbres en las bolsas mundiales por los efectos de la guerra de Irán.

La operación estará dirigida a inversores cualificados. No obstante, la decisión final de seguir adelante, así como el calendario definitivo de la oferta y de la admisión a cotización, dependerán de diversos factores, entre ellos la evolución de las condiciones de mercado y la aprobación del folleto correspondiente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según explica la compañía a través de un comunicado.

La compañía, con sede en Gijón y más de 40 años de trayectoria, está especializada en soluciones integrales para infraestructuras tecnológicas de alta complejidad. Su actividad se centra en sectores vinculados a la transición energética, la digitalización, la descarbonización industrial, la electrificación de la economía y los sistemas avanzados de manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.

Durante las últimas semanas, TSK ha mantenido reuniones con inversores en Londres, París, Madrid, Barcelona, Milán, Oslo, Berlín, Helsinki y Estocolmo. Según la compañía, estos encuentros han permitido constatar un elevado interés por sus perspectivas de crecimiento, apoyadas en sus capacidades tecnológicas y en su experiencia en sectores y mercados con fuerte potencial de desarrollo.

El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, ha destacado que el anuncio supone “un hito importante” para la compañía. “Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada, con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización”, ha señalado. García Rico ha añadido que la OPS permitirá reforzar la flexibilidad financiera de TSK, ampliar su base accionarial y apoyar su siguiente fase de crecimiento.

Banco Santander y CaixaBank actuarán como coordinadores globales de la oferta. Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets participarán como colocadores. Santander ejercerá además como banco agente de la operación, mientras que Banca March actuará como asesor financiero de la compañía. En el ámbito jurídico, Hogan Lovells International LLP asesorará a TSK y J&A Garrigues, S.L.P. a las entidades colocadoras.

TSK cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros. Su beneficio operativo (ebitda) aumentó un 37%, hasta situarse en 99,7 millones de euros, mientras que el beneficio neto creció un 64,3%, hasta alcanzar los 32 millones.

La empresa cuenta con una plantilla de 1.500 personas y terminó el pasado ejercicio con una cartera de 29 proyectos en 12 países, valorada en 1.292 millones de euros. Además, dispone de acuerdos de exclusividad suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor agregado estimado de 3.665 millones.

En los últimos 15 años, TSK ha desarrollado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países. Solo en el ámbito de las energías convencionales y renovables, sus proyectos han supuesto la instalación de más de 25.000 megavatios.

Inversiones en descarbonización

La compañía considera que las crecientes necesidades de inversión ligadas a la descarbonización, la transición energética y la digitalización refuerzan su posición como actor relevante en el diseño y desarrollo de infraestructuras estratégicas.

En este contexto, TSK recuerda que el informe 'Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía 2025', publicado por la Comisión Europea, subraya la necesidad de una movilización financiera sin precedentes para impulsar el despliegue de energías renovables y la modernización de las redes eléctricas. Según estas estimaciones, Europa necesitará movilizar 695.000 millones de euros anuales a partir de 2031, con instrumentos como la Facilidad de Recuperación y Resiliencia, el Fondo de Innovación o las garantías del Banco Europeo de Inversiones para acuerdos de compra de energía limpia y fabricantes de componentes de red.

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Asimismo, la revisión del Reglamento de Gobernanza Energética en la Unión Europea contempla como prioridades el avance de la electrificación, con el objetivo de pasar del 23% actual del consumo final al 50% en 2040, así como el impulso de la digitalización y la aplicación de inteligencia artificial para optimizar la gestión de la red y facilitar la integración de energías renovables.