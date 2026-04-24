La Seguridad Social permite seguir cobrando tras un año de baja sin necesidad de ir al tribunal médico

Superar el año de baja laboral no significa, necesariamente, pasar de inmediato por el tribunal médico. En la práctica, muchos trabajadores continúan cobrando la prestación sin haber sido citados aún. Sin embargo, esta situación no implica una ausencia de control ni un cambio en la normativa, sino que responde al funcionamiento real del sistema de la Seguridad Social.

Según la regulación de la incapacidad temporal, el proceso tiene una duración inicial de 365 días, tras los cuales el control pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A partir de ese momento, es este organismo el que decide si concede el alta, prorroga la baja o inicia un expediente de incapacidad permanente. Aun así, sigue existiendo la figura del inspector médico, quienes, de media, supervisan ya una de cada 10 bajas laborales que se producen cada año en España y realizan llamadas al trabajador de baja para evaluar y analizar su situación.

Se puede seguir cobrando, pero bajo supervisión

Uno de los puntos que más dudas genera es si se mantiene la prestación. La respuesta es sí: es posible seguir cobrando después de los 12 meses, siempre que el INSS no haya emitido el alta médica y considere que puede haber recuperación. En estos casos, se puede conceder una prórroga de hasta 180 días adicionales, lo que sitúa el límite habitual en los 545 días (18 meses).

Durante este periodo, además, el trabajador puede no haber sido citado todavía para una valoración presencial. Esto no es irregular. La normativa no obliga a una revisión inmediata al cumplir el año, y en la práctica existen retrasos o revisiones diferidas.

El detalle clave

La ausencia de citación no implica que el caso esté paralizado. El INSS puede intervenir en cualquier momento: emitir un alta médica, requerir documentación o convocar al trabajador para una evaluación.

Por eso, el punto más importante es otro: revisar las notificaciones oficiales. Las comunicaciones de la Seguridad Social (cada vez más frecuentes por vía telemática) marcan los plazos y decisiones. No atenderlas puede tener consecuencias, desde la pérdida de la prestación hasta problemas administrativos.

Después de los 18 meses se toma una decisión

El sistema sí fija un límite claro. Al alcanzar los 545 días, la incapacidad temporal debe resolverse. En ese momento, el INSS optará entre varias vías: alta médica, reconocimiento de una incapacidad permanente o, en casos muy concretos, una prórroga extraordinaria. En muchos casos, la Seguridad Social da el alta de forma automática a muchos de los trabajadores, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello.

En la práctica, el aumento de bajas de larga duración y la carga de trabajo del sistema explican que muchos procesos se alarguen sin revisión inmediata. Pero la norma no ha cambiado: el control sigue existiendo y la decisión final siempre llega.

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En definitiva, es posible superar los 12 meses de baja sin pasar aún por el tribunal médico y seguir cobrando, pero no se trata de una situación indefinida ni automática. Todo depende de la evaluación del INSS y, sobre todo, de no perder de vista sus avisos.