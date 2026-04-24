Seafood, la feria de los productos del mar de Barcelona, rompe su propio récord: más de 35.000 visitantes de más de 85 países

Sin aglomeraciones, pero con un continuo ir y venir de visitantes, el salón de los productos del mar que este jueves se clausuró en la Fira de Barcelona, el SeaFood Expo Global, ha vivido este 2026 su edición más populosa, con la asistencia de más de 35.500 personas. Durante tres días, proveedores, compradores y otros profesionales del sector procedentes de países de todo el mundo, desde los fríos territorios nórdicos de Noruega, Islandia o las islas Feroe, hasta los remotos Japón, Australia o Indonesia, han pasado por el recinto de la Gran Via de L'Hospitalet para intercambiar conocimientos, descubrir innovaciones y reflexionar sobre los retos y de una industria que, al menos en España, está registrando una caída sostenida del consumo desde hace ya unos años.

La feria, que recaló en Barcelona hace cuatro años, aunque cumple ya 32 ediciones (anteriormente se había celebrado durante 28 años en Bruselas), ha registrado en esta ocasión cifras de récord. "El dinamismo y el alto nivel de participación en el espacio expositivo han puesto de relieve el valor de los encuentros presenciales para el conjunto del sector", ha subrayado Wynter Courmont, vicepresidenta del área de productos del mar en Diversified, la entidad organizadora del certamen. "Profesionales de toda la cadena de valor han aprovechado el evento para reforzar relaciones, explorar nuevas oportunidades de negocio y anticiparse a las tendencias que están definiendo el futuro de la industria", ha asegurado Courmont, que estima que el impacto económico para la ciudad ha superado los 161 millones de euros inicialmente previstos.

Esta edición ha sido, de hecho, la más grande en la historia del salón tanto en asistencia como en superficie expositiva, con más de 2.290 empresas expositoras de 85 países y 65 pabellones de instituciones territoriales, que han ocupado, en conjunto, más de 52.980 metros cuadrados netos del recinto ferial.

Aspecto general de uno de los pabellones de la Fira de Barcelona durante la celebración del salón SeaFood 2026. / Jordi Bataller i Aina Martí / ACN

Y aunque los protagonistas de la feria han sido los productos del mar, ya fueran frescos, congelados, en conserva o procesados y envasados, con todas las innovaciones que está llevando a cabo la categoría, ha sido también importante la presencia de empresas que cubren toda la cadena industrial, desde materiales y maquinaria de envasado hasta sistemas de refrigeración, equipos de procesamiento, tecnologías de higiene, transporte, logística y servicios de control de calidad.

Tendencias, innovación y conocimiento del sector

El programa de conferencias ha tratado cuestiones como el abastecimiento sostenible, la transparencia en la cadena de suministro, la acuicultura responsable, la innovación en pesca, el bienestar laboral y el crecimiento empresarial impulsado por las marcas. Como gran novedad, esta edición ha incorporado la Zona de Innovación en Acuicultura, un espacio dedicado al futuro del sector, que ha incluido presentaciones de productos, contenidos especializados y oportunidades de 'networking'. Este espacio ha reunido a empresas, 'start-ups' e investigadores que trabajan en soluciones en ámbitos como la salud de los peces, el control de la calidad del agua, la analítica basada en inteligencia artificial y sistemas de producción sostenibles.

Los Seafood Excellence Global Awards han premiado los mejores productos presentados en la feria, con 35 finalistas de 16 países. Vičiūnai Group (Lituania) y Frais Embal (Francia) han obtenido los principales galardones. El primero, distinguido como Mejor Producto al Detalle por sus filetes de arenque ahumado (Smoked Herring Slices-Natural Flavor), mientras que la firma gala ha recibido el premio al Mejor Producto para Restauración por su Salmon Roll.

Como es habitual en otras ferias alimentarias, los productos sobrantes de los expositores que se encuentran en buen estado han sido donados al Banc dels Aliments de Barcelona para reducir, de paso, el desperdicio. La próxima edición de Seafood Expo Global regresará a la capital catalana del 20 al 22 de abril de 2027 también en el recinto de la Gran Vía.