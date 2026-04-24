Regent elige Barcelona para estrenar su nuevo buque de ultra lujo y lanzar su plan de expansión hasta 2036

La compañía Regent Seven Seas Cruises ha confirmado que Barcelona será el puerto de salida del debut mundial de su nuevo buque, el Seven Seas Prestige, el primero de su nueva clase en una década.

La embarcación iniciará su actividad el próximo 13 de diciembre de 2026 con una travesía inaugural de 14 noches que conectará la capital catalana con Miami.

Este lanzamiento marca el inicio de un plan estratégico de expansión que contempla la incorporación de tres nuevos buques de la Clase Prestige hasta 2036, tras el acuerdo firmado con el astillero italiano Fincantieri.

El Seven Seas Prestige cuenta con un registro de 77.000 toneladas y una eslora de 257 metros, con un diseño orientado a maximizar el espacio por pasajero. Aunque su volumen es un 40% superior al de sus predecesores, la capacidad se limita a 822 huéspedes distribuidos en 411 suites, lo que permite un ratio cercano a un tripulante por pasajero.

Lujo extremo y estrategia de crecimiento

En su oferta destaca la Skyview Regent Suite, una estancia de 817 metros cuadrados con balcón envolvente y servicios exclusivos, con tarifas a partir de 21.500 euros por noche.

crucero mas lujoso del mundo el Regent de Seven Seas Cruises / Bcn

La propuesta comercial para la temporada inaugural incluye 13 cruceros entre Europa y el Caribe, con precios desde 7.250 euros por persona. Los itinerarios alcanzan hasta 15 noches e incluyen el primer cruce del Canal de Panamá del buque, así como estancias nocturnas en ciudades como Londres, Lisboa y Burdeos.

Según la compañía, el barco contará con 11 espacios gastronómicos, entre los que destaca el restaurante Azure, de inspiración mediterránea, que se suma a la oferta habitual de la firma en el segmento del lujo.

El director general de StarClass Cruceros, Juan Rodero, ha señalado que la elección de Barcelona y la hoja de ruta hasta 2036 representan un hito para el sector de los cruceros de ultra lujo en España.

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El plan de crecimiento de Norwegian Cruise Line Holdings para la flota de Regent prevé la entrega del segundo buque de esta clase en 2030, el tercero en 2033 y el cuarto en 2036, con el objetivo de responder a la creciente demanda del turismo de alto nivel.