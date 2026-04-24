Nude Project traslada su tienda de Barcelona al mayor local de la cadena hasta la fecha

Vivía inmersa, Nude Project, en una curiosa paradoja: que siendo una empresa de Barcelona, su tienda en la ciudad fuese la más discreta de toda su red. Esta marca de ropa que arrasa especialmente entre la Generación Z ha decidido resolver la situación explotando, de paso, un dato que aún no había salido a la luz: que en la historia de vida de Bruno Casanovas, director creativo de la marca y cofundador de la misma junto a Alex Benlloch, desempeña un papel Salvador Dalí.

La empresa ha decidido hacer del arte en general y de la pintura en particular el 'leitmotiv' de su nueva tienda en la capital catalana, que será, ahora sí, la mayor de su red. Los aproximadamente 50 metros cuadrados de los que disponían en el Carrer Canuda (pasaje entre Las Ramblas y Portal de l'Àngel) se convierten ahora en 300 metros cuadrados en el Carrer dels Boters, justo donde se entrecruzan el Portal de l'Àngel y Portaferrissa. Y los 4 trabajadores que llevaban la tienda actualmente, se multiplican hasta los 20. Serán incluso alguno más –dicen– en temporada alta.

El primer local ha bajado ya su persiana para siempre, y el segundo se ha inaugurado este viernes en privado y lo hará este sábado en público.

Es en parte por su dimensión que se refieren al establecimiento como "un nuevo templo de la compañía" o un espacio "que marca una nueva" para la cadena en la capital catalana. "Es nuestra obra de arte más personal", concreta Casanovas, en un oportuno juego de palabras que pretende realzar que, igual que en La Roca Village montaron una tienda con espíritu de librería, el espíritu de este espacio es el de una galería de arte.

Todo, porque en la ya de por sí excéntrica historia de Nude Project (los cofundadores se conocieron a través de la redes sociales estando uno en Bali y el otro en Burgos, y pasaron de vender camisetas en la universidad a colaborar con Madonna) aún cabía una singularidad más: los abuelos de Casanovas transformaron en su momento una antigua masía catalana de L'Empordà en una influyente galería de arte que llegó a frecuentar Dalí.

Por eso han bautizado al local como 'Masía Gallery'. Mientras que la planta inferior estará dedicada a la venta pura de ropa, el piso superior será una galería de arte en sí misma, en la que se podrán comprar cuadros y la mayoría de elementos que allí se expongan. La idea es que el espacio albergue exposiciones que irán rotando, cuentan desde el estudio de diseño que se ha encargado de el proyecto (El Departamento). Se ocupará de programar la actividad cultural la plataforma Urvanity Projects, que ha empezado con una exposición de la artista Carlota Pérez de Castro.

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Así pues, Nude Project tendrá en total 11 tiendas abiertas, entre Barcelona, Madrid, La Roca, Las Rozas, Valencia e Ibiza, pero también Ámsterdam, Berlín, Milán, y Roma. La empresa lleva años sin presentar oficialmente resultados, pero las últimas cuentas disponibles depositadas en el registro mercantil, referentes a 2024, hablaban de un volumen de negocio de unos 30 millones de euros. Y desde entonces, han abierto varias de estas tiendas, así como 'pop-ups' (puntos de venta abiertos solo temporalmente) en Miami y Los Ángeles.