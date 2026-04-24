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Galicia se baraja

MG elige a España para su nueva fábrica de coches eléctricos y rompe con la apuesta por Hungría

La decisión del fabricante chino busca sortear los aranceles del 45% de Bruselas y afianza el papel de España en el sector

Vehículos de la marca MG listos para su exportación.

Vehículos de la marca MG listos para su exportación. / XINHUA SILK ROAD/PR NEWSWIRE / Europa Press

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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SAIC, matriz de la marca china MG, ha elegido España para su próxima fábrica de vehículos eléctricos, según fuentes conocedoras citadas por Bloomberg. El fabricante chino rompe con la tendencia de elegir un centro automovilístico europeo ubicado en Hungría, considerado un eje logístico para el motor europeo. Budapest era la segunda opción, dado que en las últimas décadas se ha posicionado como centro de inversión en vehículos eléctricos y baterías, y ha atraído importantes inversiones de fabricantes de automóviles chinos.

Esta decisión consolida el creciente papel de España en el mercado de los vehículos eléctricos en los últimos años, tras la apuesta de Stellantis por trasladar un centro de producción a Zaragoza.

Esta medida estratégica ayudaría al fabricante chino a sortear los aranceles impuestos a China por la Unión Europea. Bruselas ha impuesto aranceles elevados a los vehículos eléctricos chinos ante su creciente popularidad, y SAIC se enfrenta a unos de los tipos más altos, con un gravamen del 45%. Esto significa que muchas empresas chinas están tratando de desviar sus rutas a través de Europa para evitar esas elevadas sanciones y proteger sus márgenes.

Los detalles fundamentales del acuerdo, como la ubicación exacta, la capacidad de producción y el volumen de inversión, aún no se han concretado. Si bien MG sería el primer gran fabricante chino en establecerse en España, otros fabricantes han mostrado interés, entre ellas, BYD o Chery

Noticias relacionadas y más

Chery pretende establecer su producción en Barcelona, con el objetivo de aumentar la producción en 150.000 vehículos al año, según reveló el fabricante de automóviles el pasado mes de febrero. El presidente de Chery, Zhang Guibing, visitó la planta de Ebro en Barcelona, con el fin de avanzar en su estrategia europea hace dos semanas. MG es una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento en España, y sus últimos modelos encabezan sistemáticamente las cifras de ventas publicadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Federación de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).

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