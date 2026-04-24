Icosium, accionista de referencia de Holaluz, irrumpe en el pulso por Neoelectra

Tras meses de angustia, la plantilla de Neoelectra ha recibido buenas noticias. El concurso para adjudicarse los activos de la compañía está en su recta final y en el último instante se ha presentado una propuesta por el proyecto industrial completo de la compañía y que mantendría a la totalidad de sus 180 trabajadores.

El juzgado mercantil número 11 de Barcelona cerró este miércoles por la noche el periodo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas vinculantes por Neoelectra, que tiene sede en Sant Just Desvern (Barcelona) y es una de las principales empresas de España en el sector de la producción de electricidad y energía térmica a partir de biomasa y purines. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, se han presentado siete propuestas, entre las cuales la de la árabe Al Sharif Contracting, que no sólo aspira a hacerse con la totalidad del perímetro de Neoelectra sino que se compromete a mantener a la totalidad de los trabajadores durante un mínimo de cuatro años.

Al Sharif Contracting hace esta apuesta de la mano de la francesa Icosium Investment, que adquirió protagonismo en el mundo empresarial catalán el pasado año a raíz de su inversión en Holaluz, la compañía fundada por Carlota Pi, donde se convirtió en el principal accionista. Icosium sería el proveedor de gas de Neoelectra, según el plan presentado al juzgado. Y la propia Holaluz aparece también en el proyecto presentado al juzgado mercantil con el rol de proveedor tecnológico de Neoelectra. Fuentes conocedoras del proceso apuntan que la oferta que lidera Al Sharif Contracting hace una apuesta industrial "a largo plazo" por el conjunto de Neoelectra y es "la única que no prevé despidos".

Estos dos factores suelen tener mucho peso en la decisión del juzgado en procedimientos concursales como éste, junto a la oferta económica.

Del resto de propuestas, otras dos valoran al grupo en su totalidad, como son la de la francesa Engie y la de la española Ignis. Al margen de estas propuestas, hay otras cuatro ofertas de grupos industriales que quieren plantas de Neoelectra cercanas a sus fábricas. Es el caso de Leche Pascual, Gestió Agroramadera de Ponent, Cooperativas Lácteas Unidas y Caviar Pirinea. Cabe recordar que Neoelectra tiene 16 plantas en la Península Ibérica, y tiene también negocio en Chile y Francia.

Una crisis de precios

El propietario de Neoelectra es el fondo de capital privado ProA Capital y fuentes cercanas a la compañía apuntan que sus problemas se agudizaron a finales de pasado año a consecuencia de las grandes oscilaciones en el precio del gas y de la electricidad. La compañía no pudo pagar a su proveedor de gas, la empresa suiza MET, y no logró que Deutsche Bank, que tiene más de la mitad de la deuda de la compañía, le financiara una póliza que habría evitado el concurso de acreedores. Fuentes del sector estiman que el pasivo de Neoelectra supera los 100 millones de euros. En 2024, las ventas de Neoelectra rondaron los 70 millones de euros.

Tras la presentación de las siete ofertas, el administrador concursal tiene tres días antes de dar su veredicto al juez. El titular del juzgado tendrá la última palabra y se espera que su decisión se conozca en el plazo aproximado de una semana.

Su papel en esta oferta confirma que Holaluz ha superado los problemas empresariales que sufrió en 2025, cuando necesitó de una recapitalización de 22 millones de euros y de una reestructuración de deuda que suscribieron todos sus acreedores. La energética catalana hará públicos en los próximos días los resultados que obtuvo el pasado año.