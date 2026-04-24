Iberdrola completa la desinversión de su filial mexicana en favor de Cox por 3.400 millones

Iberdrola sella definitivamente su salida de México. La compañía que preside Ignacio Galán ha culminado la venta del 100% de su negocio en México al grupo Cox por 3.400 millones de euros tras obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes, según informaron varias compañías este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento. Dentro de esta capcidad, 1.232 MW corresponden a activos eolícos y fotovoltaicos, mientras que 1.368 MW corresponden a centrales de ciclo combinado y cogeneración.

Las compañías cierran una acuerdo que se alcanzó a finales de julio de 2024, por un importe de 4.000 millones de dólares (equivalentes a unos 3.400 euros). Las compañías han informado que la filial de Iberdrola, Hidrola I, ha transferido la totalidad de Iberdrola México a COX Asset México, una filial de Cox ABG.

"Paso decisivo"

Además, esta operación también incluye la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, activos que Cox prevé poner en operación en línea con su estrategia de expansión a México. La empresa que encabeza Enrique Riquelme ha recibido con optimismo la adquisición, que la compañía subraya va "con perfecto encaje estratégico con el Grupo" y "marca un paso decisivo". México se ha consolidado como un eje estratégico dentro de la cartera de Cox. En 2025, el grupo logró ingresos de 2.551 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 786 millones de euros.

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La venta de los activos en México, anunciado unos meses atrás, se enmarca en la estrategia de la energética española de rota activos y reforzar su posición financiera, al tiempo que simplifica su presencia en Latinoamérica. Con la salida de México, el grupo ha puesto el foco en su plan inversor de 55.000 millones de euros en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España.