Ford reducirá los afectados por el Erte para preparar el lanzamiento del nuevo modelo multienergía en Almussafes

Ford va a iniciar el proceso de reducción de afectados por el Erte con el objetivo de preparar el lanzamiento del futuro modelo multienergía que debe garantizar, siquiera parcialmente, el futuro de la planta de Almussafes, que, en su peor momento productivo, espera desde hace dos años que la multinacional despeje las dudas sobre el incierto futuro de la factoría. Tal como estaba previsto, la visita hoy del presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, no ha conllevado anuncio alguno sobre el nuevo modelo, pero, al menos según el sindicato UGT, que controla el comité de empresa, el encuentro se ha saldado con algunas buenas noticias. Fundamentalmente, que la firma ya ha empezado a mover hilos sobre el híbrido que debe fabricar en 2027 en Almussafes.

Baumbick ha realizado una visita "normal al equipo de Valencia como parte de sus responsabilidades como presidente de Ford Europa", según fuentes de la propia compañía con sede en Dearborn, Michigan. Según fuentes de la sección sindical de UGT-Ford, el máximo responsable de la mutinacional del óvalo ha asegurado que "Valencia desempeñanará un papel fundamental en la transformación de Ford Europa".

UGT -sindicato mayoritario en la factoría y que el próximo mes de mayo celebrará una asamblea de trabajadores en la que proporcionará más información sobre los acuerdos alcanzados con la multinacional- ha asegurado en un comunicado que, "aunque no ha sido un día de grandes anuncios" -como ya avanzó hace unas jornadas- "ha sido un día muy positivo". "Las cosas marchan muy bien. En palabras del propio presidente de Ford Europa, Valencia es la planta clave en Europa".

Para el secretario general del sindicato en Ford Almussafes, Carlos Faubel, "estamos en un buen momento, que invita a ser muy optimistas de cara al futuro". "Mantendremos más reuniones en los próximos meses, pero creo que las cosas van a avanzar de manera muy positiva y muy interesantes para la planta de Valencia", ha dicho.

Reducción del ERTE

Algunos trabajadores de la planta valenciana han trasladado a este diario que el ambiente en la jornada era de "expectación" al ser una "visita importante". En su paso por la factoría, Baumbick ha podido conocer en primera persona a la plantilla, a la que ha saludado personalmente estrechando la mano.

La factoría de Ford en Almussafes atraviesa uno de los periodos más delicados de su historia. En este contexto, el mecanismo Erte RED —la herramienta extraordinaria aprobada tras la reforma laboral para sectores en crisis— se ha convertido en el principal dique de contención para evitar un ajuste a la baja de plantilla mientras la fábrica espera la llegada de un nuevo modelo multineregía. Respecto a este modelo, la central ugetista asegura que en breve se crearán equipos de trabajo que supervisarán el lanzamiento del futuro vehículo.

El ERTE RED en Almussafes entró en vigor en 2024, tras un acuerdo entre la compañía, los sindicatos y el Gobierno. Su activación respondió a la drástica caída de carga de trabajo, con la producción limitada a un único modelo, el Kuga, y el retraso del futuro vehículo multienergía previsto, en el mejor de los escenarios, para 2027.

El esquema contemplaba una duración de dos años por el periodo 2025-2026. En la práctica, su desarrollo se ha ido modulando mediante prórrogas operativas. La más reciente estará en vigor hasta el próximo 30 de junio.

Un millar de afectados al día

El ERTE alcanza a 4.100 trabajadores, aunque su aplicación es rotatoria: no todos se ven afectados al mismo tiempo. De media, cerca de un millar de empleados entra en ERTE cada día, en función de las paradas programadas de producción.

Imagen de archivo de la fábrica de Ford en Valencia. / Rober Solsona

En cuanto a las condiciones económicas, los trabajadores perciben el 90 % de su salario, además de mantener íntegros conceptos como antigüedad o pagas extraordinarias. A diferencia de un ERTE convencional, el mecanismo RED no consume derechos de desempleo.

En términos operativos, la planta ha encadenado múltiples periodos de inactividad desde 2025. Solo ese año se planificaron decenas de jornadas de parada tanto en la línea de vehículos como en la de motores, una dinámica que se ha prolongado en 2026. Estas interrupciones reflejan la debilidad de la carga productiva, con volúmenes que han caído por debajo de los 100.000 vehículos anuales, muy lejos de los niveles históricos de la factoría. En concreto, la planta cerró 2025 con 98.500 vehículos producidos.

El objetivo de fondo del ERTE es ganar tiempo. El mecanismo permite amortiguar el desequilibrio entre plantilla y volumen de producción mientras se despeja el horizonte industrial de la planta, ligado a la asignación definitiva del nuevo modelo, del que todavía no se sabe nada oficialmente.

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Más allá de la fecha límite de la prórroga actual del ERTE, el calendario real del mismo está condicionado a la evolución de la carga de trabajo y a las decisiones estratégicas de la multinacional.