Europa fija la fecha clave para el megacable eléctrico submarino entre Castellón e Italia

El proyecto de supercable eléctrico submarino que unirá Castellón con el norte de Italia, y cuyo principal objetivo es transportar energía renovable generada en Castellón hasta el norte del país transalpino, tiene señalado en el calendario una fecha clave: el último trimestre de este año. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), que ha incluido esta iniciativa en su Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026, está estudiando en estos momentos los beneficios de las 227 actuaciones incluidas en su cartera y lo hará, según explica, mediante un análisis coste-beneficio con el que se evaluará su aportación al sistema eléctrico europeo en aspectos como la eficiencia, la integración de renovables, la seguridad de suministro y la reducción de emisiones a la atmósfera. El organismo europeo prevé publicar sus conclusiones a finales de ese año.

El megacable submarino de Castellón, cuyo proyecto lleva el nombre de Iberia Link, forma parte de las 22 iniciativas que afectan a España (cinco de interconexión internacional y 17 de almacenamiento) y que ENTSO-E ha incluido en su cartera. Iberia Link pretende unir España con Italia a través de un cable submarino que, desde la ciudad de Castelló transportaría energía verde certificada hasta la provincia transalpina de Massa-Carrara, en la región de la Toscana. En total, una autopista de 1.034 kilómetros de longitud que tendría una capacidad de transmisión de 1,2 GW. La intención del promotor (cuyo nombre no ha trascendido) es poner en marcha la infraestructura en marzo del 2032.

Además de Iberia Link, la cartera de la ENTSO-E incluye otros cuatro proyectos de interconexión internacional que afectan de lleno a España. Se trata de Apollo Link (planea unir Girona o Tarragona con la región de Liguria, también en el norte de Italia), una conexión con Portugal y otras dos con Francia.

Una iniciativa privada

La idea de conectar Castellón con el norte de Italia a través de un cable eléctrico submarino no es una sorpresa para el Ministerio para la Transición Ecológica. Desde el departamento que preside Sara Aagesen explican que conocen tanto el proyecto de Iberia Link como el de Apollo Link, aunque insisten en que se trata de iniciativas de ámbito privado.

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Ambos proyectos tienen, además, un largo camino por recorrer. El más inminente es pasar el filtro de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. Después, su ejecución dependerá del respaldo de los Estados implicados, de que superen la tramitación administrativa en ambos países y obtengan la preceptiva declaración ambiental.