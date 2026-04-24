El Departamento de Justicia de Trump archiva la investigación contra Powell: desbloquea la nominación de Warsh

El Departamento de Justicia de EEUU ha archivado este viernes la investigación sobre el presidente saliente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, tras un tira y afloja entre Trump y el economista. La pólemica investigación se centraba en los gastos derivados por las obras en la sede de la Reserva Federal en Washington. La decisión de hoy, comunicada a través de una publicación en la red social X, elimina un obstáculo clave en el proceso de nominación del nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh. Warsh, un halcón afín a Trump, tomará el relevo de Powell en tres semanas.

La confirmación de Warsh por parte del Senado, un requisito clave para todos los presidentes de la entidad, se topó esta semana con una feroz oposición por parte de un puñado de senadores republicanos, quienes han exigido que se retiraran los cargos contra Powell antes de aprobar su cargo. La decisión de la Justicia llega en la recta final del cargo de Powell, cuyo mandato finaliza en tres semanas, el próximo 15 de mayo.

“He ordenado a mi oficina que archive nuestra investigación mientras el Inspector General lleva a cabo esta investigación”, declaró en un comunicado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. “Tengan en cuenta, sin embargo, que no dudaré en reabrir una investigación penal si los hechos lo justifican”.

La declaración de Pirro se produce pocos días después de que se comprometiera a continuar con la investigación. "Espero recibir un informe exhaustivo en breve y estoy segura de que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las cuestiones que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales".

Pulso con el presidente saliente

En paralelo, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que "los contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal, y las mayores competencias de la Oficina del Inspector General la sitúan en la mejor posición para llegar al fondo del asunto".

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A solo unas semanas de que termine su mandato al frente del banco central, Trump ha seguido amenazando con despedir al economista de 73 años, quien ha sido objeto de amenazas por parte del jefe de la Casa Blanca desde que fue nombrado en 2017. La semana pasada, el presidente recurrió a su red social, Truth Social, para advertir que "lo despediría si no se va a tiempo". Aunque el mandato de Powell como presidente del banco central termina en tres semanas, puede permanecer como miembro de la Junta de Gobernadores hasta 2028. "He querido despedirlo, pero detesto ser polémico", admitió Trump la semana pasada.