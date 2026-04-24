Acuerdo en el ERE de Limak: los 399 despedidos del Camp Nou serán indemnizados con 33 días por año y al menos 10.000 euros

La constructora Limak, adjudicataria principal de las obras del Camp Nou, ha cerrado con acuerdo este viernes el expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a sus 399 trabajadores operativos en Catalunya, según confirman desde la corporación turca. Un mes después de iniciar el proceso negociador, las partes han logrado consensuar las salidas y despejar laboralmente la recta final de la remodelación del estadio blaugrana. Los sindicatos han avalado de manera unánime las condiciones de salida, que serán de 33 días por año trabajado, con un mínimo de 10.000 euros, según fuentes sindicales. Las salidas serán paulatinas hasta diciembre de 2027, fecha en la que Limak se ha comprometido a finalizar la obra.

La mayor parte de los afectados son perfiles técnicos incorporados en los últimos años para atender uno de los proyectos constructivos más relevantes de Catalunya. La compañía turca había ampliado de forma notable su estructura en Barcelona al calor del contrato con el FC Barcelona, hasta situarse entre las constructoras con más plantilla en Catalunya. En los momentos de máxima actividad, la filial europea de la corporación turca, con sede en la avenida Diagonal, llegó a reunir cerca de 500 empleados.

Ahora, con el balón ya rodando sobre el césped y el grueso de la reforma entrando en su fase final, Limak ha optado por redimensionar su estructura. El calendario que maneja el club sitúa la finalización de los trabajos en diciembre de 2027, y la constructora sostiene que la reducción del volumen de obra pendiente obliga a adaptar la plantilla. Esa ha sido la base del expediente negociado con la representación legal de los trabajadores, representada por los sindicatos Fetico, Valorian y CCOO, con la que finalmente se ha alcanzado un acuerdo para articular las salidas.

Los trabajadores afectados podrán apuntarse para salir primero a medida que la constructora vaya activando los despidos, con un preaviso mínimo de 15 días. La empresa ha defendido que el ajuste responde a razones organizativas y lo ha presentado como una consecuencia natural del ciclo de una gran obra. El ERE, según el planteamiento trasladado por la compañía, no alterará el ritmo de la remodelación, sino que pretende ordenar las salidas de los trabajadores a medida que vaya decayendo la faena.

Incógnita entre las subcontratas

El expediente afecta a la plantilla directa de Limak, pero detrás de este ajuste asoma una realidad laboral mucho más amplia. En torno a las obras del Camp Nou trabajan también centenares de empleados a través de una extensa red de subcontratas, donde durante los casi tres años de trabajos se han ido detectando múltiples irregularidades. La Inspección de Trabajo ha aflorado casos de empleados sin la documentación en regla, sueldos por debajo de convenio, horas extraordinarias no abonadas y otras prácticas fraudulentas que ya han derivado en sanciones y requerimientos millonarios, tal como ha ido avanzando EL PERIÓDICO.

Ese frente sigue abierto. Aunque el acuerdo entre dirección y sindicatos cierra la negociación sobre la plantilla propia de Limak, la situación de muchos operarios subcontratados dependerá de sus respectivas empresas. En paralelo, continúan vivas distintas actuaciones inspectoras sobre compañías auxiliares que han participado en la reforma.

Los sindicatos han cerrado con acuerdo el expediente pese a los recelos que les inspiró inicialmente la legalidad del ajuste. El mismo contrasta con el discurso que Limak ha mantenido hasta la fecha sobre su voluntad de consolidarse en España y Europa y competir por nuevos contratos de gran tamaño. Hasta el punto de que, con la voluntad de integrarse en el ecosistema social y económico catalán, en mayo de 2024 firmó un acuerdo de patrocinio con la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, convirtiéndose en mecenas de honor.

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Pese a esa declaración de intenciones, la corporación turca ha preferido cesar a sus empleados en Europa y reducir su operativa al mínimo, a expensas de futuras obras, para las que deberá rehacer su operativa si logra nuevas adjudicaciones. En dicho caso, los empleados que han operado hasta ahora en el Camp Nou se guardan una opción de contratación prioritaria. Mientras negocia la salida de casi toda su estructura levantada en Barcelona para el Camp Nou, la compañía insiste en que mantiene su interés por seguir creciendo en el mercado europeo una vez concluya su etapa en el estadio blaugrana. Fuentes del sector señalan que podría estar interesada en participar de la remodelación y ampliación del aeropuerto de El Prat.