Renta 2025: así puede subir hasta el 90% la reducción fiscal de tu vivienda alquilada

La campaña de la renta 2025 llega con cambios importantes para los propietarios que tienen una vivienda alquilada. Lo que muchos no saben es que la diferencia entre pagar más o menos impuestos puede estar en un detalle clave: qué tipo de contrato tienes y cuándo lo firmaste.

La normativa mantiene algunas ventajas, pero introduce nuevas condiciones que pueden reducir o aumentar notablemente lo que se paga en el IRPF por el alquiler.

El cambio clave: menos reducción para nuevos contratos

La principal novedad afecta a los contratos más recientes. Mientras que los alquileres firmados antes del 26 de mayo de 2023 mantienen una reducción del 60% sobre el rendimiento neto, los nuevos contratos parten de una base más baja.

En concreto, los contratos firmados a partir de 2024 tienen una reducción general del 50%, lo que implica, de entrada, una mayor carga fiscal para muchos propietarios.

Cómo subir la reducción hasta el 90%

Sin embargo, no todo son recortes. La ley permite aumentar esa reducción en determinados casos, y aquí es donde muchos propietarios pueden beneficiarse. El caso más llamativo es el de las zonas de mercado tensionado. Si el propietario baja el precio del alquiler al menos un 5% respecto al contrato anterior, la reducción puede subir hasta el 90%.

Esto convierte una medida que, en principio, parecía menos favorable en una oportunidad clara para pagar menos impuestos si se cumplen las condiciones.

Alquilar a jóvenes o rehabilitar también tiene premio

Otra vía para mejorar la fiscalidad del alquiler es el perfil del inquilino. Si la vivienda se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años en determinadas condiciones, la reducción puede alcanzar el 70%.

Ese mismo porcentaje se aplica en casos de vivienda protegida o alquiler dentro de programas públicos.

Por otro lado, si se han realizado obras de rehabilitación en los dos años anteriores, se mantiene una reducción del 60%, siempre que no se cumplan requisitos para acceder a porcentajes superiores.

El cálculo que muchos hacen mal en la renta

Más allá de las reducciones, hay otro punto clave que suele generar errores: el cálculo del rendimiento neto. Este se obtiene restando a los ingresos del alquiler todos los gastos deducibles. Entre ellos están:

intereses de la hipoteca

gastos de reparación y mantenimiento

impuestos como el IBI

como el IBI seguros

amortización del inmueble

Ese resultado es el que después se reduce con los porcentajes previstos por la ley.

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