Los autónomos societarios tendrán que pagar hasta 135 euros más al mes de cuota

Más de un millón de autónomos en España están ante un cambio relevante en su cotización, aunque muchos todavía no lo perciben en su bolsillo. La normativa vigente desde 2023, tras la reforma del sistema de cotización por ingresos reales, empieza a desplegar ahora uno de sus efectos más significativos: la elevación de la base mínima para determinados colectivos.

En concreto, los autónomos societarios, familiares colaboradores y quienes no declaran rendimientos deberán cotizar en 2026 por una base mínima de 1.424 euros mensuales, equivalente a la del Régimen General. Esto supone un incremento notable frente a los alrededor de 1.000 euros que venían siendo habituales, lo que se traduce en una cuota mensual hasta 135 euros más alta.

Por qué muchos aún no notan la subida

La idea resultar contradictoria: si la cuota sube, ¿por qué hay autónomos que siguen pagando lo mismo? La clave está en el funcionamiento del sistema.

Aunque la nueva base mínima ya está fijada en la normativa, recogida en la orden de cotización publicada en el BOE para 2026, no todos los autónomos han actualizado su base de cotización. En esos casos, continúan abonando cuotas inferiores de forma provisional.

Sin embargo, esa diferencia no desaparece. La Seguridad Social prevé un proceso de regularización posterior, mediante el cual se ajustarán las cotizaciones en función de lo que realmente correspondía pagar. Esto implica que muchos autónomos podrían enfrentarse a pagos acumulados en el futuro si no adaptan su base a tiempo.

A quién afecta y por qué

Este cambio no impacta por igual a todo el colectivo. Se centra en perfiles concretos:

Autónomos societarios (administradores de sociedades).

Familiares colaboradores.

Autónomos sin rendimientos declarados.

A diferencia de otros trabajadores por cuenta propia, cuyas cuotas se han mantenido más estables en 2026, estos grupos no pueden elegir bases inferiores, al estar vinculados a la base mínima del sistema general.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida responde a la aplicación progresiva de la reforma aprobada en 2022, cuyo objetivo es acercar las cotizaciones a los ingresos reales y reforzar la protección social futura, especialmente en pensiones y prestaciones.

Qué deben tener en cuenta

En la práctica, el incremento no siempre será inmediato, pero sí inevitable a medio plazo. Mantener una base inferior puede generar un desfase que posteriormente deberá regularizarse.

Por ello, los expertos recomiendan revisar la base de cotización cuanto antes para evitar ajustes inesperados. Además del impacto en la cuota, este cambio también influye en las prestaciones futuras, al estar directamente vinculadas a la base por la que se cotiza.

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El mensaje es claro: aunque ahora pase desapercibido, el nuevo sistema ya está en marcha y acabará reflejándose en las cuentas de estos autónomos.