Aliseda, Hipoges, Intrum y Servihabitat pujan por el contrato de gestión de los activos de Sareb en el que irrumpe Clikalia y se queda fuera Dovalue

Aliseda, Hipoges, Intrum y Servihabitat son los cuatro 'servicers' que han pujado por la última licitación de Sareb para gestionar su cartera de activos, un contrato valorado en 174 millones de euros para los próximos cuatro años, proceso en el que ha irrumpido también un quinto concursante, un consorcio conformado por la 'proptech' Clikalia y la empresa noruega de gestión de deuda y recobros Axactor. Entre las grandes ausencias destaca Dovalue, la antigua Altamira, que finalmente no ha presentado oferta.

El nuevo contrato de Sareb para gestionar sus activos pretende sustituir el que está ahora mismo en vigor, que se reparten entre Aliseda e Hipoges, que vence el próximo 31 de agosto. La decisión del Gobierno de prohibir al 'banco malo' la venta de viviendas —que serán traspasadas a la entidad estatal pública Casa 47— ha obligado a reformular los términos, ya que la sociedad controlada por el FROB solo traspasará activos no residenciales, pero aun así deberá adecuar las viviendas que vaya recibiendo antes de que pasen a formar parte del parque público.

De acuerdo a la información disponible en el Portal de Contratación del Estado, el nuevo contrato para gestionar los activos de Sareb tendrá una duración de dos años y la posibilidad de dos prórrogas hasta alcanzar los cuatro ejercicios. El presupuesto base sin impuestos es de 95,68 millones de euros y el valor estimado de la licitación alcanza los 174 millones. Una vez más, el conocido como 'banco malo' ha dividido la licitación en dos lotes, uno para la gestión de activos financieros y activos inmobiliarios que pasarán a manos de Casa 47 y el otro para aquellos que no y pretenden ser vendidos en canales minoristas.

Cinco ofertas para gestionar los activos de Sareb

Según confirman fuentes del mercado inmobiliario conocedoras a EL PERIÓDICO, Sareb ha recibido un total de cinco ofertas en esta licitación. Entre ellas se incluye la de Aliseda, 'servicer' controlado mayoritariamente y casi en su totalidad por Blackstone, Hipoges, ahora en manos de Pollen Street, que compró la compañía hace apenas unos meses a KKR, la cotizada sueca Instrum —a través de su filial Solvia— y Servihabitat, propiedad del fondo Lone Star, que ya cuenta con otros contratos del 'banco malo', como el de la gestión de alquileres sociales.

La quinta oferta ha sido enviada por una unión temporal de impuestos (UTE) participada por Clikalia, empresa que nació especializada en la compra, reforma y venta de pisos, pero que en los últimos años ha ido diversificando su negocio hacia la gestión de activos, y la multinacional noruega Axactor, una de las empresas que más portfolios de préstamos impagados sin garantía compra a entidades financieras españolas e, incluso, a la propia Sareb.

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Entre los nombres propios que finalmente no han pujado por alzarse con este 'megacontrato' está la italiana Dovalue, antiguamente conocida como Altamira, 'servicer' creado por Banco Santander tras la crisis inmobiliaria, que paulatinamente ha ido perdiendo la mayor parte de sus contratos de gestión de activos. Fuentes consultadas de Sareb han descartado hacer comentarios ni confirmar o desmentir la identidad de los ofertantes.