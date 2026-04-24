La abogada Aida Casanova rompe el mito sobre los permisos de maternidad, paternidad y conciliación

Aida Casanova, abogada especializada en familia, violencia de género y monoparentales, ha despejado las dudas sobre una de las confusiones más frecuentes entre los padres con respecto a las dos medidas de conciliación familiar: las semanas extra del permiso de maternidad o paternidad y el permiso parental de 8 semanas. La experta subraya que "mucha gente confunde las 2 semanas extra del permiso de maternidad o paternidad con el permiso parental de 8 semanas, pero no son lo mismo”.

Según explica la letrada, la confusión se debe a que ambos permisos pueden disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. No obstante, subraya que existen diferencias importantes entre un permiso y otro: “las 2 semanas extra, 4 para familias monoparentales, sí son retribuidas” y, además, el menor “tiene que haber nacido después del 2 de agosto de 2024”. Sobre quienes nacieron antes de esa fecha, Casanova lo resume con una expresión rotunda: “Los nacidos antes, pues a dos velas, ¿no?”. También aclara que este permiso “lo tienen los autónomos”.

Por otro lado está el permiso parental de 8 semanas. Casanova apunta a que “se puede pedir por cualquier trabajador o funcionario que tenga un hijo menor de 8 años, pero no es remunerado”. Por ello, insiste en que ambos permisos son compatibles entre sí: “Son permisos acumulables. Gastar uno no te quita el otro”.

Consejos prácticos

La abogada ha lanzado también una recomendación muy práctica sobre cuándo usar el permiso parental de 8 semanas y apunta que es mejor "que no gastes el permiso parental de 8 semanas antes de que tu peque cumpla los 3 años”, aconseja. Aunque apunta que “ya hay sentencias que sí que están reconociendo que se pague”, considera preferible pedir una excedencia y reservar ese permiso para más adelante.

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El motivo, según sus palabras, es que a partir de los 3 años “ya no vas a poder pedir una excedencia por guarda legal para cualquier imprevisto o necesidad de conciliación que tengas”. Eso sí, para quien pueda: las excedencias no se pagan, mientras que las semanas extras del permiso de maternidad y paternidad sí.