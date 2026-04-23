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Cotización extra por prácticas profesionales

Los trabajadores podrán sumar hasta cinco años de cotización por prácticas realizadas antes de 2024

La Seguridad Social abre la posibilidad de recuperar hasta 1.825 días de cotización para prácticas académicas o formativas realizadas sin alta laboral previa

Las personas que hayan sido padres podrán solicitar hasta tres años extra de cotización

La nueva normativa permite regularizar cotizaciones de prácticas formativas realizadas antes de 2024, extendiendo el plazo hasta finales de 2028

La nueva normativa permite regularizar cotizaciones de prácticas formativas realizadas antes de 2024, extendiendo el plazo hasta finales de 2028 / Matias Chiofalo - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Es habitual que, antes de empezar a trabajar, se realicen prácticas profesionales para adentrarse de forma progresiva en el mundo laboral. En algunos casos, estas prácticas no llegaron a cotizar a la Seguridad Social, lo que puede perjudicar el acceso a prestaciones futuras.

En este sentido, la Seguridad Social permite a los trabajadores recuperar esos períodos que no pudieron cotizar. Desde mediados de 2024, se aprobó una medida para rescatar algunas cotizaciones de prácticas profesionales. De este modo, si los ciudadanos firman un convenio especial podrían conseguir que les paguen las cotizaciones no efectuadas, hasta un máximo de cinco años.

Qué prácticas se pueden incluir en la cotización

Ahora bien, es importante señalar que esta nueva regulación aparece recogida en la Orden ISM/812/2024, de 26 de julio, donde se establecen los condiciones específicas y el método de pago. Además, también incluye la fecha límite pactar estos convenios, que corresponde al 31 de diciembre de 2028.

La Seguridad Social se ha encargado de fijar los límites en cuanto a prácticas profesionales. Por ello, este beneficio se aplicaría a las prácticas académicas sin cotizar antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o anteriormente al 1 de noviembre de 2011 en otros casos. De esta forma, las prácticas que se ven afectadas son:

  • Prácticas realizadas por estudiantes universitarios para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o un título propio de la universidad
  • Prácticas llevadas a cabo por estudiantes de formación profesional que no se hayan desarrollado bajo el régimen de formación profesional intensiva ni tengan naturaleza laboral
  • Prácticas realizadas por estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo
  • Participantes en programas formativos orientados a la investigación

Hasta cinco años cotizables para el trabajador

Todas aquellas personas que realizaron alguna de estas prácticas sin haber sumado cotizaciones podrán recuperar hasta 1.825 días, es decir, cinco años que se pueden añadir a la cotización total del trabajador. Sin embargo, la Seguridad Social avisa de que la "base de cotización tendrá en cuenta la de referencia del año en el que se llevó a cabo la actividad".

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Además, una vez que se calculen las cotizaciones correspondientes a cada mensualidad, se aplicará una reducción, teniendo que pagar solo el 77% del importe total. En todo caso, las autoridades mencionan dos métodos para abonar las cuotas: en un solo pago dentro del mes siguiente a la firma del convenio; o en diferentes pagos, disponiendo de un tiempo máximo para pagar correspondiente al doble del periodo que se quiere recuperar, con un límite de 84 meses, es decir, siete años.

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