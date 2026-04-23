Boehringer Ingelheim vende un 10% más en España y supera los 1.000 millones de ingresos en 2025

España "se ha consolidado" como un "motor estratégico" –dicen desde Boehringer Ingelheim– en la estrategia global de investigación de esta farmacéutica alemana. La compañía presentó hace unas semanas un balance anual de 2025 que reflejaba unas ventas de 27.800 millones de euros en todo el mundo, de las cuales, según la radiografía difundida este jueves, un 4% fueron ingresos procedentes de España.

La empresa ha facturado 1.005 millones de euros en el país, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al ejercicio previo. El salto viene especialmente dado por el 10,5% más de ventas de productos relacionados con la salud humana (es su vía de ingresos principal), pero también influye el aumento del 6,1% relacionado con la salud animal.

"Como compañía familiar independiente, trabajamos con una visión a largo plazo con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas, los animales y el medio ambiente", reflexiona el director general de la filial, Nicolas Dumoulin. "Gracias a esta firme apuesta y los buenos resultados del anterior ejercicio, hemos conseguido ayudar a través de nuestros medicamentos innovadores a 2,2 millones de pacientes en España, una cifra récord", subrayan.

Boehringer vende en España medicamentos antidiabéticos, respiratorios y de gran consumo (como Bisolvon Antitusivo o Rhinospray Eucalyptus), y cardiovasculares. Sin embargo, una de las cosas que enfatiza la delegación española de la farmacéutica es que esta filial está liderando prácticamente una tercera parte de los ensayos clínicos que está llevando a cabo la compañía, y estos son, mayoritariamente, pruebas para tratamientos relacionados con la oncología, la salud mental y las enfermedades respiratorias. España es, en este sentido, el tercer país del grupo con mayor volumen de ensayos clínicos y el segundo con más estudios en oncología.

Inversión en i+D y contrataciones

En total, la farmacéutica ha invertido 114,8 millones de euros en proyectos de i+D llevados a cabo en España este 2025, una cifra récord en comparación con lo que se venía invirtiendo en el país. Sin ir más lejos, es una cantidad un 9% más abultada que el año anterior. Hay, en cualquier caso, margen para ampliarla: en total, Boehringer destinó 6.400 millones de euros a i+D a nivel global, con lo que esto no llega ni al 2% de su presupuesto.

Sea como sea, el mercado está en el foco. "España se ha consolidado como un motor estratégico en la estrategia global de investigación de la compañía", resalta la directora de medicina e i+D de Boehringer Ingelheim en España, Marian Meeusen. "La excelencia de nuestros profesionales y la situación del ecosistema sanitario de España nos permite seguir impulsando la innovación para que nuestro 'pipeline' se convierta en soluciones reales y disruptivas para enfermedades con necesidades clínicas aún no cubiertas", explica.

Noticias relacionadas

Entre otras cosas, la empresa también ha ampliado un 5,5% su plantilla en España hasta las 1.800 personas, mayoritariamente concentradas en su sede de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde tienen las oficinas centrales en España, dos plantas de producción, dos unidades de I+D+i y cuatro 'hubs' internacionales.