Predictheon cierra una ronda de 1,8 millones para empezar a trabajar en la comercialización de su plataforma

Entre bambalinas, sus impulsores se refieren al momento que vive Predictheon como su Temporada 3. “Con nuevos personajes y nuevas aventuras”, bromea Eva Gubern, directiva con experiencia en GSK o Johnson&Johnson, y ahora consejera delegada de esta ‘startup’ barcelonesa que está desarrollando un sistema para que los anestesistas tengan toda la información que necesitan en una sola pantalla y que ésta además sea lo suficiente inteligente como para advertirles de cualquier complicación inminente. “Ahora es como una ventana donde ves que hace sol, pero lo que interesa es saber si lloverá en un rato”, resumía la misma hace unos meses, en una conversación con EL PERIÓDICO.

La compañía fundada por el doctor Pedro Gambús junto a los también facultativos Sebastián Jaramillo y Jose Fernando Valencia, ha fichado a nuevos perfiles para internalizar servicios que hasta ahora no estaba asumiendo y ha incorporado a nuevos grandes socios capitalistas.

Predictheon ha cerrado una ronda de financiación de 1,8 millones de euros que destinará a avanzar en la fase de comercialización de su producto. El dinero proviene mayoritariamente de la gestora Grow Venture Partners, que inyectará dinero procedente del fondo público catalán FITA y del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Con todo, también han participado en la operación Zubi Capital, Namarel Ventures (la firma de inversión de uno de los hermanos Rubiralta, familia propietaria de Werfen) y han abierto la puerta a inversores independientes a través de Capital Cell.

Esta es una plataforma de ‘crowdfunding’ especializada en gestionar inversiones en empresas del universo de las ciencias de la vida que ha estrenado una nueva funcionalidad con esta operación. Lo han llamado ‘Bio Angels Club' y son operaciones solo abiertas a emprendedores o altos directivos del mundo de la salud. “Es gente que realmente entiende todo el sector”, resumen desde Predictheon.

Objetivos de la ronda

Una vez amarrado el dinero, el objetivo de la empresa es trabajar en la aprobación regulatoria de su solución –un proceso que puede llegar a durar dos años– y en empezar los ensayos clínicos. En paralelo, buscarán espacios donde hacer más pruebas piloto de su solución.

Lo que ven en el horizonte son dos años hasta llegar a ese punto (es decir, llegar a mercado mínimo en 2028) aunque ya están en conversaciones con altísimos cargos de grandes multinacionales del sector de los equipos médicos que se han interesado por el invento. “La idea es o bien encontrar socios [y que Predictheon sea un ‘software’ que se instale en las máquinas de otros], o bien distribuidores o incluso que nos compren”, expone la directora general. “La idea de Predictheon nunca ha sido encargarnos de la estrategia comercial”, se explaya la misma. Gubern sabe, por experiencia propia, que es prácticamente imposible que una empresa de su tamaño logre llevar este sistema a todo el mundo por sí sola.

En cuanto a los fichajes, no se trata de una ampliación masiva de plantilla. Con la última incorporación son nueve personas en el equipo, y esperan pasar este año con 10 o 11 como mucho.

“No hay nadie que haya hecho lo que hemos hecho nosotros, porque no existe una solución como la nuestra, con lo que tenemos que buscar a gente con perfiles muy científicos o muy técnicos, y que además quieran aprender, tengan ganas del reto de construir algo”, contextualiza Gubern, que ya tiene en mente varias líneas de actuación para la Temporada 4. “Hay un interés claro en el ámbito en el que nosotros nos movemos, si no [las compañías con las que hablan] ni nos descolgarían el teléfono”, concluyen. “Además, que en muchos casos la relación es al revés: han venido ellos a saber qué es lo que estamos haciendo y continúan queriendo saber cómo vamos evolucionando”.