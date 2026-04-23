Bitcoin se mantiene estable en los 77.000 dólares, pero sin fuerza para despegar aún

El precio del bitcoin se mantiene este 23 de abril en torno a los 77.000-78.000 dólares, consolidando niveles tras las últimas subidas. En las últimas 24 horas, la criptomoneda registra una leve caída superior al 1%, aunque en el balance semanal continúa en positivo, con avances de más del 5%. El mercado muestra así un tono constructivo, pero sin la fuerza suficiente para romper al alza.

Según los analistas de Binance, el bitcoin “se mantiene estable tras las últimas subidas”, apoyado principalmente en la entrada de capital a través de los ETF (fondos cotizados), aunque este flujo comienza a moderarse ligeramente. Este factor sigue siendo clave para sostener el precio en los niveles actuales.

El informe destaca que el mercado continúa respaldado por los flujos positivos hacia ETF de bitcoin, que han sido uno de los grandes motores del ciclo alcista reciente. Sin embargo, la menor intensidad en estas entradas empieza a notarse en la falta de impulso.

Al mismo tiempo, crece la actividad en el mercado de derivados, con un mayor uso de apalancamiento. Esto ha generado movimientos puntuales al alza impulsados por liquidaciones de posiciones cortas, que actúan como soporte en momentos de debilidad.

En este contexto, Javier García de la Torre, director de Binance en España y Portugal, insiste en que “este flujo sigue siendo clave”, en referencia al dinero institucional que continúa entrando en el mercado.

Escenario macroeconómico estable

A nivel macroeconómico, el escenario es relativamente estable. La fortaleza del dólar y la ausencia de cambios relevantes en la liquidez global permiten que el bitcoin mantenga un sesgo positivo, aunque sin catalizadores claros en el corto plazo.

Esta falta de impulso externo explica por qué el precio se mueve en un rango estrecho. Los inversores optan por la cautela mientras esperan señales más claras desde la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) o nuevos eventos que reactiven el interés.

Claves para los próximos días

El bitcoin se enfrenta ahora a una fase de consolidación. El rango entre 75.000 y 80.000 dólares se perfila como zona crítica, por lo que mantenerse por encima de ella reforzaría la tendencia, pero perder ese nivel podría abrir la puerta a correcciones.

Por ahora, el mercado se sostiene sobre una base sólida: demanda institucional, estabilidad macro y soporte técnico. Pero sin un catalizador claro, el avance podría seguir siendo gradual.

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En este escenario, la evolución del flujo hacia ETF y el comportamiento del mercado de derivados serán determinantes para anticipar el próximo gran movimiento.