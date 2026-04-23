¿Hay que recuperar la pausa del café en el trabajo? Lo que dice la ley sobre el descanso durante la jornada laboral

Hay derechos laborales que siguen pasando desapercibidos para muchos empleados, incluso aunque afecten de lleno a su día a día. El horario, los descansos, los turnos o el tiempo mínimo entre una jornada y otra no son simples normas internas de cada empresa, sino cuestiones reguladas por la ley. Sin embargo, en muchos centros de trabajo hay dudas. Por eso, conocer bien qué corresponde al trabajador es básico para evitar abusos y reclamar cuando sea necesario.

Entre esos derechos poco conocidos está todo lo relacionado con los descansos dentro de la jornada. Hay empleados que creen que cualquier pausa está pagada, mientras otros asumen que siempre tendrán que recuperar esos minutos antes de salir. La realidad es más matizada. La legislación española fija unas reglas mínimas, pero también deja margen para que el convenio colectivo o el contrato determinen cómo se aplica ese descanso en cada caso.

¿Hay que recuperar la pausa del café?

El Estatuto de los Trabajadores recoge que, cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas, debe existir un descanso dentro de esa misma jornada de al menos 15 minutos. Se trata de una pausa mínima pensada para que el trabajador pueda interrumpir por unos minutos la actividad, rebajar la fatiga y afrontar el resto del día en mejores condiciones.

Ahora bien, que ese descanso exista no significa automáticamente que cuente como tiempo efectivo de trabajo. Ese es el punto que más confusión genera. La norma deja claro que será el convenio colectivo o, en su defecto, el contrato de trabajo, el que determine si esos minutos se consideran trabajados o si deben descontarse del cómputo diario. En otras palabras, la pausa para el café no siempre hay que recuperarla, pero tampoco puede afirmarse que nunca se recupera. Todo depende de cómo esté regulada en la empresa. Por eso, antes de dar por hecho que la pausa está incluida en la jornada, conviene revisar el convenio aplicable y las condiciones pactadas con la empresa.

Tomar un café, comer algo rápido o simplemente levantarse unos minutos del puesto de trabajo puede parecer una práctica cotidiana sin mayor relevancia, pero legalmente tiene consecuencias. Si el convenio dice que ese tiempo forma parte de la jornada, la empresa no puede exigir al trabajador que salga más tarde para compensarlo. Si no lo reconoce como tiempo efectivo, esos minutos sí pueden descontarse.

Descansos

Junto a esa pausa mínima, el Estatuto también establece otros límites que sirven para proteger la salud del trabajador. La jornada ordinaria no puede superar, con carácter general, las nueve horas diarias, salvo que exista una distribución distinta pactada en convenio o acuerdo colectivo. Además, entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben transcurrir al menos 12 horas de descanso. A eso se suma el descanso semanal mínimo, que permite al trabajador desconectar y recuperar energías.

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En la práctica, la mejor forma de saber si la pausa del café se recupera es acudir a la letra pequeña que muchos empleados no consultan hasta que surge el conflicto: el convenio colectivo y el contrato de trabajo. Ahí está la respuesta real, no en la costumbre de la oficina ni en lo que “siempre se ha hecho”. Si un trabajador considera que la empresa está descontando indebidamente ese descanso o, por el contrario, le obliga a compensarlo sin base suficiente, puede dirigirse a los representantes de los trabajadores, al departamento de recursos humanos o solicitar asesoramiento laboral. Porque en un asunto aparentemente pequeño, como parar 15 minutos a mitad del día, puede esconderse un derecho que miles de personas ejercen sin saber exactamente cómo funciona.