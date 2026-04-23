M&G cierra su primera inversión hotelera y adquiere el hotel Travelodge Poblenou de Barcelona por 50 millones

M&G ha cerrado su primera inversión en el sector hotelero, en representación del fondo M&G European Property Fund, tras adquirir el Hotel Travelodge Poblenou de Barcelona por 50 millones de euros, informa la compañía este jueves en un comunicado.

La operación sí que sigue la inversión de 239 millones de euros destinados a activos de 'living' en Barcelona y Madrid recientemente, ha detallado el fondo, y amplía su presencia en la Península Ibérica, donde cuenta con activos inmobiliarios diversificados por valor de 1.200 millones de euros.

Ubicado en el número 170 de la calle Llull, en Barcelona, el Hotel Travelodge Poblenou cuenta con 250 habitaciones distribuidas en 12 plantas y 10.063 metros cuadrados, además de 36 plazas de aparcamiento y 3 salas de reuniones.

En relación con el hotel en Barcelona que acaba de adquirir, el fondo ha explicado que aquellos hoteles con buena ubicación, como el Travelodge Poblenou, se beneficiarán de una ocupación continua y podrán fijar los precios a largo plazo, debido a "la normativa urbanística estricta que limita la construcción de nuevos hoteles y la prohibición prevista de los alquileres de corta duración a partir de 2028".

Federico Bros, responsable de Inversión y gestión de activos para la península Ibérica en M&G Real Estate, indicó: "Adquirir un hotel singular, arrendado a un inquilino institucional, en uno de los mercados hoteleros europeos con mayor escasez de oferta, supone una oportunidad única para nuestra cartera en la península Ibérica. Incluyendo nuestras recientes operaciones en el sector de living en España, actualmente gestionamos activos por valor de unos 1.200 millones de euros en los sectores logístico, living, retail, oficinas y hotelero en la península ibérica, lo que refuerza nuestra presencia diversificada en toda la región".

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Simon Ellis, gestor del fondo M&G European Property, añadió: "Ante un entorno global más incierto, apostamos por activos que puedan generar ingresos estables y fiables a largo plazo. El sector hotelero juega un papel importante de apoyo en una cartera inmobiliaria diversificada, ya que nos permite acceder a sectores impulsados por el turismo, los viajes de negocios y el crecimiento urbano. Cuando cuentan con el respaldo de unos sólidos fundamentales, contratos de arrendamiento a largo plazo y credenciales de sostenibilidad bien consolidadas, activos como Travelodge Poblenou demuestran cómo podemos aumentar la resiliencia y lograr una mayor diversificación tanto entre regiones como entre clases de activos".