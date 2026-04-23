Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Jordi 2026Buscador firmas Sant JordiAlas de sangreMapa libros y rosasLamine YamalFreixenetBebé maltratadoVíctor ManuelBegoña GómezEncuesta GESOPTrenes DinamarcaPeste porcinaGuerra Irán
instagramlinkedin

TELECOMUNICACIONES

Digi aplaza su salida a bolsa por la "inestabilidad del mercado" por la guerra

El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru.

El consejero delegado de DIGI Spain, Marius Varzaru. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Redacción

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Digi aparca de momento sus planes de salir a bolsa. La filial española de la teleco de origen rumano ha decidido aplazar la operación por las "condiciones de inestabilidad del mercado" provocadas por la convulsión geopolítica en plena guerra en Oriente Medio.

"En conversaciones exploratorias, la respuesta de los inversores ha sido muy positiva, reconociendo el valor del proyecto de crecimiento de la compañía y la estrategia que está desplegando en España", sostiene la teleco en un comunicado. Pero el grupo ha detallado que ha tenido que adoptar la decisión de posponer su debut bursátil por la situación geopolítica actual y la consecuente inestabilidad de los mercados.

Digi ha apuntado que se continuará monitorizando "la evolución del contexto global y los mercados de capitales para evaluar la posibilidad de una potencial transacción". La compañía no contaba con un calendario concreto para su debut bursátil, ni tenía una necesidad "urgente" de ejecutarlo. "Normalmente se va avanzando y, según el interés de los inversores, se puede decidir realmente, pero no hay un plazo exigente" para el debut bursátil, aseguraron en su momento desde Digi.

La empresa esperaba colocar entre 500 y 600 millones de euros en una operación que combinaría una oferta pública de suscripción de nuevas acciones y una oferta pública de venta (OPV) de títulos ya existentes, mediante una ampliación de capital con la que aspiraba a captar entre 150 y 200 millones de euros que se destinarían a nuevas inversiones y a impulsar su expansión en el mercado español.

El grupo Digi ha insistido en los últimos meses en que la salida a bolsa de su filial española serviría para colocar un paquete accionarial estrictamente minoritario y que el control de la compañía seguiría en manos de la matriz, con lo que pone freno a los rumores que apuntan a un eventual interés de Telefónica por la adquisición de la compañía. “Estamos encantados con el negocio en España. No tiene sentido vender. El objetivo es crecer”, apuntó el consejero delegado de la matriz de Digi, Serghei Bulgac, hace unos meses en un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

Noticias relacionadas y más

Digi se ha convertido desde hace años en la teleco que más crece y más clientes suma en el mercado español gracias a una estrategia de tarifas agresivas. La teleco pretende dar un paso de gigante y acelerar sus planes de crecimiento. Y en esa estrategia la compañía de bajo coste preparaba su salida a bolsa en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  3. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  4. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  5. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  6. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  7. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  8. Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables

Digi aplaza su salida a bolsa por la "inestabilidad del mercado" por la guerra

Digi aplaza su salida a bolsa por la "inestabilidad del mercado" por la guerra

La cantante Amaia Romero se suma a la lista de artistas españoles en el Tiny Desk de NPR

La cantante Amaia Romero se suma a la lista de artistas españoles en el Tiny Desk de NPR

Nuevo choque entre los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre la autenticidad de los audios de Koldo

Nuevo choque entre los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre la autenticidad de los audios de Koldo

El momento en que Alejandro Sanz sorprende a Laura Pausini en pleno concierto en Bogotá

Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria: "Europa debe reaccionar si no quiere quedarse a la cola en el acceso a nuevos tratamientos"

Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria: "Europa debe reaccionar si no quiere quedarse a la cola en el acceso a nuevos tratamientos"

Más de 10 apuestas seguras para el Día del Libro: libros que sí cumplen lo que prometen

Más de 10 apuestas seguras para el Día del Libro: libros que sí cumplen lo que prometen

Un Mundial de Fútbol 2026 para ricos: 150 dólares por ir en tren al estadio y 11.000 por un asiento general en la final

Un Mundial de Fútbol 2026 para ricos: 150 dólares por ir en tren al estadio y 11.000 por un asiento general en la final

Bitcoin se mantiene estable en los 77.000 dólares, pero sin fuerza para despegar aún

Bitcoin se mantiene estable en los 77.000 dólares, pero sin fuerza para despegar aún