Sàmper busca atajar la crisis industrial que amenaza con más de 300 despidos en Ficosa, Nestlé y Nissan

Catalunya afronta una pequeña crisis industrial, con la coincidencia en el tiempo de dos expedientes de calado y tambores de recortes de personal en una tercera corporación. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, se ha reunido este pasado jueves con los comités de empresa de Ficosa, Nestlé y Nissan, que justo estos días han empezado a organizarse para hacer frente a despidos que podrían llegar a cobrarse, si se materializan en toda su extensión, más de 300 despidos.

La plana mayor de la conselleria, con Sàmper flanqueado por el secretario de Treball, Paco Ramos, y la directora general de relaciones laborales, Núria Gilgado, han prometido a los empleados que "activarán todos los mecanismos necesarios para minimizar el impacto" de los distintos expedientes de regulación (ERE) anunciados o por anunciar, según explican fuentes de la conselleria.

No obstante, las competencias de la Generalitat a la hora de vetar o entorpecer un expediente son muy limitadas. Es por ello que la semana que viene Sàmper ha citado a las direcciones de estas tres corporaciones para tratar, por la vía mediadora, de reducir la afectación de las reestructuraciones.

Despidos al alza

En las oficinas del Departament de Treball saltaron esta semana tres alertas que amenazan con hondas reestructuraciones. Ficosa, tal como adelantó EL PERIÓDICO, prepara 172 despidos en su planta de Viladecavalls; un recorte de alrededor del 20% de la plantilla de 800 empleados que tiene en dicho centro. El sector de la automoción hace días que está envuelto en su particular proceso de reconversión hacia el coche eléctrico y ello está dejando un reguero de despidos en Catalunya, polo histórico de la automoción.

Ficosa ultima su expediente y tiene acotada su magnitud, no así Nissan, que conserva un centro técnico de recambios en Zona Franca una vez cerró, en 2022, su histórica fábrica. Allí todavía trabajan unas 120 personas y los sindicatos han convocado una huelga indefinida a partir del lunes 28 de abril porque se temen despidos, incluso el cierre total del centro, tal como ha adelantado 'La Tribuna de la Automoción'.

Otra compañía industrial, esta del sector alimentario, que ya ha citado a los sindicatos para empezar a negociar un ajuste es Nestlé. La corporación suiza, el principal grupo alimentario del planeta, avanzó hace meses una reestructuración a nivel global que ahora llega a España.

El expediente se cobrará 301 empleos en toda España, el 7% del total de plantilla, y Catalunya será uno de los puntos más afectados. Las oficinas de Esplugues de Llobregat y las fábricas de Girona y Reus están en la lista de centros damnificados. El próximo 6 de mayo está previsto que arranquen las negociaciones entre dirección y comités para concretar cuántos ceses habrá por centro.

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Catalunya no está viviendo un buen arranque del año en materia de reestructuraraciones. Durante el primer trimestre, últimos datos disponibles, el Departament de Treball ha contabilizado un total de 1.874 despidos materializados a través de la vía colectiva. Son un 53% más de los registrados durante el primer trimestre del año pasado. Corporaciones como la antigua Titanlux, International Papers o TDCX han efectuado despidos colectivos durante estos últimos meses en Catalunya.